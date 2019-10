Tyrkia har startet angrepet i Syria

Tyrkias angrep i Syria har startet. President Donald Trump har tidligere truet med å ødelegge Tyrkias økonomi, om landet foretar seg noe som er «over streken» i Syria.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): Tyrkiske styrker har sammen med alliert syrisk milits innledet en militæroffensiv mot YPG-militsen nord i Syria, opplyser president Recep Tayyip Erdogan.

- Det er en skam hvis Norge forblir taust nå når angrepene har startet, sier SV-leder Audun Lysbakken til Nettavisen.

Saken oppdateres.

- Jeg vil utslette den tyrkiske økonomien

President Donald Trump har tidligere truet med å ødelegge Tyrkias økonomi, om landet foretar seg noe som er «over streken».



- Som jeg har sagt tidligere, og bare for å gjenta det, hvis Tyrkia foretar seg noe som jeg, i min store og uovertruffen visdom, finner å være over streken, så vil jeg totalt ødelegge og utslette den tyrkiske økonomien (jeg har gjort det tidligere!), uttalte Trump på Twitter mandag kveld.

- De må, sammen med Europa og andre, passer på ISIS-krigerne som er tatt til fange og deres familier. USA har gjort mye mer enn det noen kunne ha forventet av oss, inkludert det at vi fanget 100 prosent av ISIS-kalifatet. Det er nå på tide at andre i regionen, noen med mye rikdom, forsvarer sitt eget territorium. THE USA IS GREAT! fortsatte presidenten.

Erdogan: - Skal ødelegge terrorkorridoren

Kurderne har vært USAs viktigste allierte i kampen mot IS, men de siste dagene har president Donald Trump tilsynelatende gitt grønt lys til en invasjon, til tross for innsigelser fra Pentagon og Kongressen.

– Vårt mål er å ødelegge terrorkorridoren som er forsøkt opprettet langs vår sørlige grense og bringe fred til regionen, skriver den tyrkiske presidenten på Twitter om angrepet som nå er innledet.

Flere videoer av angrepet deles nå på Twitter. Se video fra et av det som skal være de rammede områdene her:

Journalister i grenseområdene melder om eksplosjoner på syrisk side, og tyrkiske fly skal ha gjennomført angrep mot mål i grensebyen Ras al-Ayn.

CNN Turks journalist ved grensa forteller at det stiger røyk opp fra flere bygninger i Ras al Ain, som kontrolleres av den kurdiske YPG-militsen.

En talsmann for den syriske opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av YPG-soldater, forteller om panikk i området.

– Tyrkiske krigsfly angriper sivile områder. Det hersker enorm panikk blant folk i regionen, tvitrer Mustafa Bali.

Disse TV-bildene skal vise det som er flyangrep i Ras al-Ayn. Foto: CNN TURK

Tyrkia anklager YPG for å være den kurdiske PKK-geriljaens forlengede arm, og det er kjent at et stort antall PKK-soldater har kjempet sammen med militsen i Syria. Tyrkia har både PKK og YPG på sin terrorliste.

Erdogan har tidligere kunngjort at Tyrkia akter å opprette en såkalt sikker sone langs grensa, der kurdisk milits ikke får adgang og de syriske flyktningene som i dag befinner seg i Tyrkia skal bosettes.

Trump: - Disse latterlige endeløse krigene

På Twitter mandag forklarte også Trump hvorfor han gjør som han gjør i Syria:

- Jeg ble valgt på å få oss ut av disse latterlige endeløse krigene, hvor våre fantastiske militære fungerer som politi i operasjoner som skal være til fordel for folk som ikke engang liker USA. De to nasjonene som liker det grepet jeg nå gjør minst, er Russland og Kina fordi de elsker å se at vi blir belastet og satt fast, mens vi passer på en hengemyr, og bruker massevis av dollar for å gjøre det.

- Da jeg tok over var vårt militære fullstendig utarmet. Nå er det sterkere enn noen gang tidligere. DET ER SLUTT på de endeløse og latterlige krigene. Vi skal nå ha fokus på det store bildet, vel vitende at vi alltid kan gå tilbake og SPRENGE! skrev Trump på Twitter.

Hillary Clinton var på mandag ute og fordømte Trumps avgjørelse om å trekke seg ut av Syria.

- La oss være helt tydelige: Presidenten har tatt parti med autoritære ledere i Tyrkia og Russland fremfor våre lojale allierte og Amerikas egne interesser. Hans beslutning er et kvalmt forræderi av både Kurderne og hans egen ed som president, skrev Hillary Clinton på Twitter.

Lysbakken: - Norge lukker øynene

Etter at Erdogan bekrefter at angrep har startet, uttaler SV-leder Audun Lysbakken følgende til Nettavisen:

- Det er en skam hvis Norge forblir taust nå når angrepene har startet.

- Kurderne har vært spydspissen i kampen mot IS. Trump har forrådt dem, og nå lukker Europa og Norge øynene samtidig Erdogan starter offensiven mot kurderne. Vi krever en kraftig og umiddelbar protest fra regjeringen, uttaler Lysbakken til Nettavisen.

Oslo 20191003. Audun Lysbakken (SV) under trontaledebatten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Norge må gå ut mot Erdogan nå, og vurdere snarlige sanksjoner mot Tyrkia. Dette kan vi ikke godta fra vår alliert. Dette er veldig farlig. Tusenvis av sivile vil bli rammet. Det kan også bli fribilletten ut for fangede IS-krigere, sier Lysbakken.

Rødt frykter etnisk rensing

Rødts partileder Bjørnar Moxnes frykter at konsekvensene kan bli etnisk rensing av kurdere og en massiv styrking av ekstremistgruppen IS.

Han ber nå komitéleder Anniken Huitfeldt (Ap) om å innkalle til et hastemøte om saken i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité.

Moxnes viser til at det allerede er innkalt til et hastemøte i den tilsvarende komiteen i Folketinget i Danmark.

– Flere tusen IS-krigere er fanget i området og kan komme seg fri ved en invasjon. Det er alvorlig for sikkerheten internasjonalt og i Norge, sier han til NTB.