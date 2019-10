Tyrkia lover FN at Syria-operasjonen vil være «rimelig»

Tyrkia lover FNs sikkerhetsråd onsdag at deres militære operasjon i nordlige Syria vil være «proporsjonal, gjennomtenkt og ansvarlig».

Det er i et brev sendt fra Tyrkia til FN, sitert av Reuters , at landet forsikrer at militæroperasjonen vil stå i rimelig forhold til situasjonen.

Ifølge Jerusalem Post rettferdiggjør Tyrkia offensiven under FNs artikkel 51 som omhandler retten til et individuelt eller kollektivt selvforsvar mot væpnet angrep.

Tyrkiske styrker innledet en bakkeoffensiv i kurdiskkontrollerte syriske områder onsdag. Ifølge lokale medier har spesialstyrker og pansrede kjøretøyer krysset grensen flere steder. Den kurdiskkontrollerte opprørsalliansen SDF sier at de slo tilbake et tyrkisk framstøt i Tell Abyad-regionen.

Tidligere onsdag gjennomførte tyrkiske styrker luftangrep mot flere mål i området. Observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at 15 er blitt drept i luftangrepene, og at åtte av de drepte er sivile.

Angrepet kommer tre dager etter at USAs president Donald Trump etter en telefonsamtale med Erdogan kunngjorde at amerikanske styrker skal trekkes tilbake fra Syria. Kunngjøringen ble ansett som et grønt lys for en tyrkisk offensiv.

Onsdag viste uttalte Trump at han forventer at Tyrkia holder fast til deres forpliktelse om å beskytte sivile, religiøse minoriteter, og til å forhindre at det oppstår en humanitær krise. Han sa også at USA ikke støtter angrepet og kalte det en dårlig idé.

