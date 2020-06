Tysk aktor: – Alt tyder på at Madeleine McCann er død

Har likevel ikke nok bevis til å kunne pågripe den mistenkte tyskeren.

Aktor Hans Christian Wolter ber om hjelp og tips fra personer som kan ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av den tyske mistenkte, kalt «Christian B», melder Sky News.

Han ber også om mer informasjon om hvor den domfelte tyskeren har bodd, slik at de kan søke etter Madeleines kropp.

– Vi har ingen informasjon om at hun er i live. All indikasjon vi har peker i retning av at hun er død, sier Wolter til Sky.

– Men jeg må innrømme at vi ikke har liket, legger Wolter til.

Tysk politi forteller at de foreløpig ikke har nok bevis for å kunne ta «Christian B» til retten, men Wolter sier at de har «noe bevis» for at den mistenkte står bak gjerningen.

Forrige torsdag uttalte tysk politi at de mistenker den 43 år gamle domfelte tyskeren for å ha drept Madeleine McCann. Den britiske jenta forsvant sporløst 3. mai i 2007 fra en ferieleilighet i Praia da Luz i Algarve da hun var snaut fire år gammel.

Madeleine-saken er den mest omtalte forsvinningssaken i nyere tid.

Den mistenkte 43-åringen kobles nå opp til to andre forsvinningssaker, ifølge tyske medier. I helgen ble det kjent at tysk politi undersøker en mulig kobling til en tysk jente som forsvant sporløst på en skogstur i Nord-Tyskland i mai 2015.