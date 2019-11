Tysk museum med skatter fra barokken frastjålet store verdier

Et tysk statsmuseum med en av de største europeiske samlingene av skatter fra barokken har blitt utsatt for innbrudd, opplyser politiet mandag.

Ifølge tall fra lokale medier kan tyvene ha fått med seg gjenstander med en samlet verdi opp mot 1 milliard euro, eller 10 milliarder kroner.

Innbruddet i Det Grønne Hvelvet ved Dresdens kongelige palass, som huser rundt 4.000 dyrebare gjenstander laget av elfenben, gull, sølv og juveler, skjedde mandag morgen.

Politiet bekrefter innbruddet og opplyser at tyvene er på flukt.

MUSEET AVSPERRET: Museet et av de eldste museene i Europa, og ble grunnlagt av August den sterke, kurfyrste av Sachsen, i 1723. Nå er det sperret av. Foto: Sebastian Kahnert (AP)

Myndighetene har så langt ikke kommet med noen verdiestimater på hva som har blitt tatt, men den tyske avisen Bild skriver at «antikke smykker verdt rundt 1 milliard euro har blitt stjålet».

Ifølge avisen har de kriminelle brutt seg inn i det godt beskyttede palasset ved å slå ut en nærliggende strømfordeler, for så å klatre gjennom et vindu. Deretter valgte de å stjele mindre museumsobjekter som smykker, og etterlot de større gjenstandene, skriver avisen uten å sitere kilder.

BBC melder at brannmenn ble tilkalt rundt kl 05.00 mandag morgen for å slukke en brann i en nærliggende strømfordeler. Det er spekulasjoner om at brannen har deaktivert museets alarmsystem. Tyvene er fremdeles på frifot.

«Er dette fluktbilen?», spør Bild på Twitter. Noen minutter etter det spektakulære ranet brant en Audi på en underjordisk parkeringsplass noen kilometer unna museet. I følge opplysninger avisen sitter på så skal gjerningsmennene ha rømt i en Audi.

Det Grønne Hvelvet, eller «Grünes Gewölbe,» er et av de eldste museene i Europa, og ble grunnlagt av August den sterke, kurfyrste av Sachsen, i 1723.

