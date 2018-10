Tysk sykepleier tiltalt for over 100 drap

En tysk sykepleier som allerede soner livstidsdom for to drap, møter tirsdag i retten for å svare for hvorfor flere enn 130 pasienter døde på hans vakt.

Rettssaken mot pleieren Niels Högel er den største massedrapssaken i tysk historie siden andre verdenskrig. Påtalemyndigheten sa allerede i november i fjor at han kunne ha tatt livet av så mange som 100 pasienter i alt.

Den nå 41 år gamle mannen har allerede tilbrakt nesten ti år bak murene for to pasientdrap. Han står tiltalt for å med vilje ha gitt pasienter overdose av medisin, slik at han kunne redde livet deres i siste liten. I svært mange tilfeller endte det imidlertid fatalt for pasientene som fikk overdose.

Mange spørsmål

Det er satt av tid helt til mai neste år til forklaringene i retten. Etterforskerne har varslet gjennomgang av 36 dødsfall ved sykehuset i Oldenburg og 64 dødsfall ved en klinikk i Delmenhorst i perioden 2000 til 2005. I alt er flere enn 130 kropper gravd opp og undersøkt, rester etter pasienter som døde mens Högel hadde vakt.

Rundt 126 slektninger har saksøkt Högel og er ventet å følge saken sammen med 80 journalister.

Alle vil ha svar.

Halvkvedet

Högel arbeidet ved de to sykehusene i det nordvestlige Tyskland i periodene 1999–2002 og 2003–2005. Han ble i 2015 funnet skyldig i to drap og to drapsforsøk i Delmenhorst og fikk en dom på livsvarig fengsel.

Under rettssaken erkjente Högel at han med vilje hadde utløst hjerteinfarkt på rundt 90 pasienter for å oppleve følelsen av å redde dem. Han innrømmet også at han hadde tatt livet av pasienter i Oldenburg.

Det var disse uttalelsene som førte til en ny toksikologisk gransking av pasientene som hadde dødd ved de to sykehusene.

(©NTB)

