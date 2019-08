Tyske forlag satser på norske bøker

Fra september i fjor og ut året har totalt 400 norske bøker kommet ut på tysk. Interessen skyldes bokmessen i Frankfurt, mener prosjektlederen for arrangementet.

175 tyske forlag gir ut totalt 400 bøker fra og om Norge, opplyser NORLA i en pressemelding.

Titlene inkluderer både utgivelser av nye bøker av norske forfattere, bøker om Norge av norske og tyske forfattere, nyutgivelser og pocketutgaver. På listen oppgis kjente norske forfattere, som folkeminnesamlerne Asbjørnsen og Moe og Knut Hamsun, men også romaner av nyere dato, som Kjetil Bjørnstads erindringer fra 60- og 70-tallet og Helga Flatlands «En moderne familie».

Halldór Guðmundsson, prosjektleder for Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt, mener at bokmessen har vært et springbrett for mange forfattere og verk. Han peker på at Island og Finland hadde færre titler å vise til etter at de hadde vært gjesteland ved den store bokmessen. Da resulterte deltakelsen i henholdsvis 230 og 215 titler.

– Litteratur fra Norge har hatt en sterk stilling i Tyskland i lengre tid og vitner om norske forfatteres dyktighet og evne til å fenge utenlandske lesere. Gjestelandsstatusen styrker posisjonen til norsk litteratur i Tyskland ytterligere, sier direktør for NORLA, Margit Walsø, som også takker de norske forfatterne.