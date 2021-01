Tyskernes kamp om vaksinen

Vaksinen har nådd Tyskland - men det er altfor lite av den. Med dette tempoet, vil det ta årevis før nok tyskere har fått sprøytene, mener kritikerne.

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Startskuddet var nok planlagt som et PR-jippo av de store for helseminister Jens Spahn.

I stedet kunne Bild skadefro melde om en liten kommune i Sachsen-Anhalt som allerede dagen før dagen satte i sving med å vaksinere sine eldre.

«Helseministeren har selv uttalt flere ganger at vi ikke har noen tid å miste. Vaksinen var ankommet. Altså startet vi», forklarte den lokale innsatslederen.

Les også: Israel har allerede vaksinert 12 prosent av befolkningen: Danske forskere slakter EUs vaksineplan

Brummelyder fra Berlin

Fra Berlin lød det sterkt utilfredse brummelyder fordi noen gjorde noe så utysk som å bevisst bryte et pålegg ovenfra - og samtidig frarøve nasjonen de planlagte TV-bildene av en smilende fagminister som bivånet at første sprøyte ble satt.

Over hele Forbundsrepublikken var det innrettet digre vaksinasjonssentra, der leger og annet personal gjorde seg klare til å ta imot millioner av folk over 80. Her i Berlin er bare halvparten satt i drift - fordi de første leveransene bare utgjorde et par titusen doser.

Les også: Merkels liste

EU sin skyld?

På jakten etter de skyldige, ble det hurtig klart at EUs felles bestilling til alle medlemsstater - der Norge er hektet på - ble gjennomført famlende og av folk som var redde for å satse på feil hest.

Seks-sju produsenter var i sommer på vei mot godkjenning, men fortsatt gjensto mange tester. At det skulle bli tyske BioNTech som først slapp gjennom nåløyet kom som en overraskelse på mange av de ansvarlige i Brussel. 200 millioner doser var bestilt, og en opsjon på ytterligere 100 millioner sikret.

Les også: Tidligere norsk toppdiplomat mener vi skylder Sverige mye



Nå spør tyske politikere om hvorfor EU forhandlet så nølende og åpenbart stilte seg kritisk til om nettopp tyske BioNTech ville få suksess. Da det ble klart at nettopp den tysk-amerikanske alliansen mellom BioNTech og Pfizer kom først i mål, ble det samtidig kjent at flere av de andre kandidatene hadde trøbbel og at godkjennelsen for disses vedkommende i beste fall ligger måneder frem i tid.

Men likevel var det ingen i EU-toppen som kom på å legge inn større bestillinger hos BioNTech.

Selv ikke da USA i juli bestilte 600 millioner doser fra BioNTech/Pfizer, så de ansvarlige i Brussel noen grunn til å justere opp sine egne tall. Et direkte tilbud fra BioNTech/Pfizer på en ekstra leveranse, ble avvist.

Les også: Camilla Stoltenberg har tidspunkt for når Norge er ferdig vaksinert

Firmasjef Ugur Sahin - stolt sønn av tyrkiske innvandrere - bekreftet gjerne overfor der Spiegel at han synes prosessen i Brussel hadde vært eiendommelig, og vedgår at han stusset over de presumtivt lave bestillingstallene fra EU i en situasjon der resten av verden sto i kø for å få lov til å kjøpe. («Åpenbart hersket det inntrykk av at «vi får fatt på nok, dette blir ikke så ille og vi har alt under kontroll».)

Kaotisk planlegging

Nå vil Ugur Sahin imidlertid sørge for en løsning, slik at Tyskland får så mange millioner doser som landet trenger.

Men det krever at han kan finne bedrifter som har utstyr og kompetanse til å produsere på lisens - noe som tar tid - og ikke er enkelt. Helseminister Jens Spahn må på sin side regne med kritiske spørsmål om hvorfor han ikke allerede i juli sørget for legge inn en nasjonal kjempeordre på det tyske produktet - slik flere andre EU-stater gjorde.

Les også: Merkels korona-kamp

Hvert forbundsland har valgt ulike metoder for å komme i kontakt med målgruppene.

Etter at helsepersonale er vaksinert, kommer turen til alle som har fylt 80 år. 90 prosent av disse bor hjemme - og må selv finne veien gjennom byråkratiet. Noen steder mottar de enkelt og greit et brev med tidspunkt og sted hvor de skal møte. Men over storparten av landet må de eldre selv ringe til en hotline og bestille time på ett av vaksinasjonssentrene.

Mediene melder om sløyfer, mange timers ventetid - samt forvirrede svar til dem som omsider kommer gjennom.

Og opposisjonen i Forbundsdagen undrer seg høylytt over hvordan regjeringen kunne investere millioner av euro i et hotline-opplegg som hurtig brøt sammen på grunn av stor pågang.

Her kan du lese flere innlegg av Asbjørn Svarstad.

Hvordan dette kunne skje?

En rasende helseminister i delstaten Berlin klager over at det først 8. januar kan ventes nye forsyninger - og at hun stadig ikke vet hvor mange doser som kommer. Hvordan skal hun kunne planlegge og gjennomføre vaksinasjonene, når det verken leveres nødvendige menger - eller informasjon om hvor mye som egentlig kommer, spør Dilek Kalayci.

Lørdag var 188.000 mennesker i Tyskland blitt vaksinert, 21.087 av dem i løpet av det siste døgnet. Til nå har 35.145 mistet livet av eller med korona, 336 av dem de foregående 24 timene.

Les også: Helsedirektøren frykter uvanlig 17. mai-feiring også i år

Antallet nysmittede lå lørdag på 21.087 for siste døgn, men tallene her kan vise seg å stige, fordi statistiske informasjoner mange steder ikke blir sendt inn i helg- og høytidsdager. Antallet nysmittede blant 100.000 beboere ligger på 141,2.

Tyskerne spør seg hvordan det var mulig å komme seg relativt helskinnet gjennom den første bølgen, for å så å slingre inn i andre bølge som en av kontinentets verstinger.

Jakten på de ansvarlige for at de nåværende tiltakene ikke kom mye tidligere og var vesentlig strengere er allerede i full gang. Angela Merkels navn står høyt på lista - fordi hun aldri greide å overbevise de 16 ministerpresidentene om å komme i gang med tiltak før den galopperende massespredningen var et faktum.

Les også: Første AstraZeneca/Oxford-vaksinedose satt i Storbritannia

Fortsatt nedlukking

Shutdown’en, som etter planen skulle være overstått 10. januar, kommer med sikkerhet til å bli forlenget - ettersom tiltakene til nå ikke en gang ligger i nærheten av de ønskede resultater.

Det eneste åpne spørsmålet nå er om Merkel og de 16 på tirsdag blir enige om to eller tre ukers fortsatt nedlukking. Når den neste perioden nærmer seg slutten, kommer det så godt som sikkert ytterligere et bikkjeslagsmål om enda en forlengelse.

Hele Tysklands stjerne-virolog Christian Drosden - mannen som ingen tør annet enn å lytte til - spår i helgeavisene at hans landsmenn kan se frem til seks vanskelige måneder.

Den sosialdemokratiske virologen og helsepolitikeren Karl Lauterbach mener at de neste tre månedene vil bli verre enn noe tyskerne har opplevd til nå under pandemien - og antyder dermed at mesteparten av samfunnet blir stengt ut mars.

Les også: - Virusmutasjonen fra Sør-Afrika er enda mer smittsom

Nå lover helseminister Jens Spahn at alt kommer til å gå seg til - og at det senest i slutten av januar kommer til å dukke opp nok vaksine Han må i tida som kommer regne med å besvare daglige - og stadig mer inkvisitoriske - spørsmål om hvorfor Storbritannia og USA ser ut til å ha fått fart på sakene, mens tyskerne fortsatt sitter fast i en organisatorisk hengemyr, mens det hver dag dør like mange som i en flyulykke eller to.

Forskjellsbehandling?

Rundt neste hjørne venter digre debatter om eventuell forskjellsbehandling mellom vaksinerte og folk som - av en eller annen grunn - ikke har fått sprøytene.

Kan regjeringen nekte restauranter - eller fotballklubber - å åpne for mennesker som har fått vaksinen og som beviselig ikke er smittefarlige? Mens «ansvarlige politikere» avviser slik «forskjellsbehandling», mener andre at det ikke finnes noen saklige grunner som taler imot å gjenåpne samfunnet for de vaksinerte.

Les også: Erna beroliger om vaksinering: - Nå setter vi full fart

De kaotiske tilstandene som mange steder hersket i løpet av første uke med tilgjengelig vaksine, får storavisa Bild Zeitung til å påpeke ironisk at om prosessen fortsetter i samme tempo, vil det ta flere år å oppnå flokkimmunitet.

Helseminister Jens Spahn forsikrer nå sine medborgere om at noen små arbeidsuhell i startfasen ikke kan tas som uttrykk for at alt går galt.

Det vil sikkert være klokt om han sørger for at de bebudede leveransene i slutten av måneden virkelig dukker opp - for hvis ikke - så må ministeren regne med en skitstorm av de helt store.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 54,67 øre - fastpris 4,90 øre