Tyskland er åpne for kort brexit-utsettelse

Tyskland er åpne for å gi britene en kort brexit-utsettelse, men mener Brussel trenger noen dager på å diskutere saken.

Det vil ta noen dager før EU avgjør om de vil gi Storbritannia en ny brexitutsettelse, antyder Tysklands finansminister Peter Altmaier.

Les også: Bercow kan stoppe ny brexitavstemning mandag

– Vi vil ha litt bedre oversikt i løpet av de kommende dagene, sier Altmaier.

Statsminister Angela Merkel understreket under EU-toppmøtet fredag at Tyskland ikke vil motsette seg en utsettelse, dersom dette viser seg nødvendig.

Altmaier bekrefter dette, og sier at utsettelse «noen få dager eller uker» er å foretrekke, framfor at britene forlater EU uten en avtale.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas er også åpen for en utsettelse, men sier at han håper Parlamentet alt mandag stemmer for utmeldingsavtalen som statsminister Boris Johnson har forandlet fram med EU.

– Om det blir problemer med ratifisering i Storbritannia, utelukker jeg ikke at det kan bli en kort, teknisk utsettelse, sier Maas.

Johnson står fast på å forlate EU 31. oktober, med eller uten en avtale.

(©NTB)

Livestudio: Følg britenes brexitdrama her