Tyskland etterlyser beviser i Skripal-saken 

Storbritannia må snart legge fram beviser for at Russland sto bak forrige måneds attentat mot eksspionen Sergej Skripal og datteren hans, mener Tyskland.

Presset mot statsminister Theresa May har økt etter at det britiske forskningslaboratoriet Porton Down tidligere i uka slo fast at det ikke kan fastslås hvor nervegiften som ble brukt i attentatet kom fra.

– Dette er ikke i tråd med hva britiske politikere har fortalt, og det øker presset på Storbritannia om å legge fram ytterligere beviser som peker mot Moskva, sier den tyske regjeringens Russland-koordinator Gernot Erler til tyske ARD.

Tyskland har i likhet med USA og andre vestlige land, blant dem Norge, sluttet rekke med Storbritannia og utvist russiske diplomater i protest mot Russlands angivelige rolle i attentatet.

Russland nekter for å ha stått bak, og har også etterlyst beviser for sin påståtte rolle.

(©NTB)

