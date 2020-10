Tyver tok seg inn i galleri i Oslo med øks og slegge

- Forsvant fra stedet med et bilde, melder Oslo-politiet fredag morgen.

Politiet fikk melding om innbruddet i Trondheimsveien rett før klokka 06.

- Melding om at to personer slo seg i et galleri med øks og slegge. De forsvant fra stedet på formentlig scootere/ lett mc, og skal ha hatt med seg et bilde. En kledd i gul jakke den andre i en mørk jakke, mulig rød, og svart hjelm med hvit stripe, skriver politiet på Twitter.