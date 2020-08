Partilederdebatten bærer bud om at det kan bli en jevn og spennende valgkamp neste år.

En litt svakere Erna Solberg enn vanlig, og en overraskende offensiv Jonas Gahr Støre gjør at det måtte bli uavgjort i partilederdebatten i Arendal torsdag kveld.

I fjor dreide partilederdebatten seg om bompenger. I år var det korona som dominerte debatten. Pandemien gjorde også til at debatten foregikk med begrenset publikum i salen, siden Arendalsuka er avlyst.

NB: I den følgende vurderingen forsøker Nettavisen å legge partipolitiske sympatier eller antipatier til side. Et viktig premiss er altså å vurdere partilederne slik de framstår for mulige egne velgere, ikke hvem vi er mest enige med.

Erna Solberg (H): 5

Erna Solberg, Høyre Foto: Nrk

En undersøkelse som ble lagt fram i dag viser at det norske folk har fått økt tillit til myndighetene gjennom korona-krisen, og det nyter Erna Solberg godt av. Hun tar altså med seg en autoritet som hun ikke helt klarer å utnytte.

Hun lar seg ikke vippe av pinnen i korona-debatten, og påpeker stor grad av etterpåklokskap. Tar Støre i faktafeil, og arresterer Vedum som i sommer ba om at folk måtte få reise til hyttene sine i Sverige.

Hun har full kontroll på vaksine-problematikken, men er passiv i oljedebatten, kanskje begynner vi å se et ørlite tegn på at hun begynner å bli sliten?

Jonas Gahr Støre (Ap): 5

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet Foto: Nrk

Gyver løs og kritiserer regjeringen for lemfeldighet når de åpnet opp igjen. Vil ikke høre på beskyldninger om etterpåklokskap, kaller det heller å lære av erfaring.

Fra sitt ståsted argumenterer han godt og troverdig for at vårens oljepakke var bra både for arbeidsplassene og for det grønne skiftet, og klarer å beholde både roen og ordet selv om han ofte blir forsøkt avbrutt. Pågående i flere spørsmål, virker godt forberedt og opplagt, såpass at det kan bære bud om en spennende og jevn valgkamp neste år.

Siv Jensen (Frp): 2

Siv Jensen, Fremskrittspartiet Foto: NRK

Siv Jensen er også lei av etterpåklokskap, og vil gå direkte til obligatorisk testing på grensene. Hun unnslipper å svare på om hun da vil teste folk med tvang, som vil være litt pussig at et "frihetsparti" skal være den første til å rope på.

I det hele tatt blir Siv Jensen merkelig spak uten en statsråd-tittel å hvile seg på. Kan noen ganger virke litt sur, viser med det at Fremskrittspartiet er i vanskelig terreng utenfor regjering. Langt mer engasjement når det gjelder oljenæringen, men ser ut til å være langt unna gamle glansdager.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 2

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet Foto: Nrk

Er stedig opptatt av barneidrett i motsetning til cruisefart og festing på Aker Brygge, men virker lettvint i sin etterpåklokskap i korona-debatten.

Forsøker å score poenger på gamle som har dødd ensomme under korona-krisen, men klarer ikke være konkret på hva regjeringen burde gjort annerledes.

Virker nærmest "gammeldags" i oljedebatten, og kommer helt på hælene i duellen mot Une Bastholm.

Trine Skei Grande (V): 3

Trine Skei Grande, Venstre Foto: Nrk

Virker ikke helt "på", og er tildels forvirrende. Særlig i oljedebatten, der hun i store deler av ordskiftet virker som om hun argumenterer mot en oljepakke hun vitterlig stemte for.

Er mer offensiv i vaksinedebatten, og valser opp med Vedum når det gjelder norske tradisjoner på handel med matvarer. Får også godord og takk fra programlederen siden det er hennes siste partilederdebatt, men hun klarer likevel ikke å klatre høyere enn til en treer.

Une Bastholm (MDG): 4

Une Aina Bastholm, Miljøpartiet De Grønne Foto: Nrk

Une Bastholm forsvarer både fadderuke og ungdommer og et kriserammet kulturliv, som etter hennes mening burde åpnet opp lenge før cruise-trafikken. Slik blir hun både tydelig og annerledes i korona-debatten.

Hun går også rett i strupen på Vedum for oljepakken i vår. Ut fra sitt ståsted leverer hun et godt fundert angrep på en politikk som forsinker det grønne skiftet og gir subsidier til investeringer som også fagfolk har påpekt kan være direkte hasardiøse.

Blir mange ganger stående alene i debatten, men vinner stort på engasjement og konsistens. Hun fristes ikke av lettvinte poenger, og får poeng for det.

Bjørnar Moxnes (Rødt): 3



Bjørnar Moxnes, Rødt Foto: NRK

Påpeker ganske riktig at de lavtlønte er den eneste gruppen som ikke har fått økt tillit til regjeringen gjennom korona-krisen. Er likevel merkelig tilbakeholden i flere av debattene. Han vil tydeligvis virke rolig og behersket, men blir kanskje for tilbakelent?

Scorer på poenget om at Terje Vigen nok hadde satt pris på et kornlager i Norge.

Audun Lysbakken (SV): 3

Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti Foto: NRK

Lysbakken er opptatt av regjeringens makt i disse korona-tider, men er enig i at det har vært riktig å stenge ned. Likevel vil han endre loven, slik at hurtigvirkende tiltak må til Stortinget etter hvert.

Det er sikkert riktig, men antakelig ikke noe velgerne hans er veldig opptatt av. Blir også utydelig når han skal kritisere regjeringen for at de var for treig med permitteringsreglene, som jo tross alt kom. Ikke på sitt beste i dag.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): 2

Kjell Ingolf Ropstad, Kristelig Folkeparti Foto: Nrk





Kjell Ingold Ropstad kom rett fra pappapermisjon til partilederdebatt, og var preget av det. Scorer på den ørlille innrømmelsen om at vi kanskje alle fikk litt for lave skuldre ved inngangen til sommeren, og at regjeringen altså slapp opp litt for tidlig.

Ropstad klarer seg fint i duellen mot Lysbakken om permitteringene, men blir lettvekter i mange av de andre debattene.

Fredrik Solvang (NRK): 4

Fredrik Solvang, programleder Foto: NRK

Fredrik Solvang er pågående, blid og omgjengelig - som vanlig. Han er heller ikke frekk eller unødig avbrytende.

Men han klarer heller ikke å få fram de store skillelinjene eller de gode poengene, og debatten blir derfor tildels rotete - og noen ganger slapp.





