Uavgjort mellom Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum

Uavgjort mellom statsminister Erna Solberg (H) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Det er resultatetet etter kveldens partileder-terningkast.

I kveld var det TV 2 sin tur til å arrangere partilederdebatt - fra Bergen denne gang, fra sportsstudio i det såkalte Media City. Programleder: Arill Riise.

Debatten ble varslet å skulle handle om tre hovedtemaer:

Er det plass til bilen i et klimavennlig Norge?

Blir skolen bedre om den utvides med en og en halv time?

By og land - bør vi slå sammen flere kommuner?

Etter partilederdebatten på NRK i Arendal i sommer, kåret Nettavisen statsminister Erna Solberg som vinner.

I kveld ble det annerledes.

Viktig: Terningkastene er forsøkt satt ikke etter hvem vi er mest enige med, men hvilke politikere vi tror klarte å hente flest stemmer i løpet av debatten.

Altså hvem vi tror klarte å trekke til seg flest tvilere i løpet av den 90 minutter lange sendingen. Det er også grunnen til at motpolene Solberg og Vedum kan ende uavgjort. Her er vår dom:

Erna Solberg (Høyre). Foto: TV 2





Erna Solberg (H): 5

Litt nølende i bompengedebatten. Viser omsorg for de som betaler opp mot 26.000 i bompenger, men kanskje for sent for de ivrigste bompengemotstanderne. Ser også at det kan være lurt å være litt enig med Bastholm når det gjelder å få flere nulllustslippsbiler.

Rolig og avbalansert i skoledebatten, klarer å tydeliggjøre forskjellene mellom høyre- og venstresiden, og er antakelig den som sanker flest stemmer på den siden, på det.

Argumenterer overbevisende til egne velgere om kommunesammenslåinger og fordelene ved større enheter. Tjener også på sin autoritet som statsminister.

Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: TV 2

Jonas Gahr Støre (Ap): 4

Vil redusere bomutgiftene i distriktene, men ikke i byene. Passer på å påpeke at Jensen gikk til valg på å fjerne bompengene helt, og kjører hardt på kaoset i regjeringen. Men kan noen ganger bli for ivrig, og masete.

Også engasjert og ivrig i skoledebatten. Her er nok også de ideologiske motsetningene størst, kan score blant sine egne her.

Vil ikke ha tvang i kommunesammenslåingen, og viser med det at han mener noe annet i opposisjon enn han gjorde da Arbeiderpartiet satt i regjering.

Siv Jensen (Frp). Foto: Tv 2

Siv Jensen (Frp): 4

Virker ikke særlig opplagt i bompengedebatten. Påpeker at det ikke er bilen i seg selv som er problemet, men utslippene. Prøver delvis å snakke om noe annet, og blir stoppet av programleder.

God i skoledebatten, selv om heller ikke dette er hennes hjemmebane. Tydelig på den ideologiske siden, snakker varmt om valgfrihet og styrking av fagene - og kan vinne stemmer på det.

Påpeker hulheten i Trygve Slagsvold Vedums mange valgløfter, og minner ham på all sentraliseringen som ble gjennomført da Senterpartiet satt i regjering.

Audun Lysbakken (SV). Foto: TV 2

Audun Lysbakken (SV): 3

En av de få som er tydelig for bompenger, og scorer antakelig blant sine egne for det. Spørs likevel om det er nok for å kapre stemmer fra Bastholm.

Får initiativet i skoledebatten, i og med fokuset på gratis skolemat. Antakelig et populært forslag for mange, særlig blant en av SVs største velgergruppe lærerne.

Kommer i skyggen av Vedum i by og land-debatten, men klarer å få fram at politikken som blir ført i kommunene er viktigere enn størrelsen på kommunene.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: TV 2

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): 2

Nesten ikke tilstede i bompengedebatten. Forsøker seg med en tirade om at bompengeforliket er fantastisk på alle måter, virker lite troverdig.

Vil styrke kristendomsundervisningen i skolen, og vinner antakelig på det blant sine egne. Spørs om de er mange nok, og han taper dermed muligheten til å vise at han også er opptatt av resten av skolespørsmålene.

Skrøt av at kollega Bollestad hadde gjennomført et fantastisk landbruksoppgjør. Føltes ikke veldig relevant i distriktsdebatten, mengler rett og slett rutine.

Une Bastholm (MDG). Foto: TV 2

Une Bastholm (MDG): 4

Snakker tydelig til de unge, i byene, hvor hun har mange tilhengere. Påpeker at bompengeforliket likner mer på en våpenhvile enn et forlik. Skiller seg ut blant politikerne, tjener antakelig på det, selv om også hun mangler rutine.

Vil også ha gratis skolemåltid, og markerer med det at MDG ligger mer til venstre enn til høyre i landskapet. Vil ha leksefri skole.

Er ikke veldig markant til stede i by og land-debatten, men klarer antakelig også her å tilfredsstille egne tilhengere og tvilere.

Trine Skei Grande (Venstre). Foto: TV 2

Trine Skei Grande (V): 4

Skryter av Bergen, der Venstre samarbeider med Arbeiderpartiet. Må være forvirrende for mange, som kanskje lurer på hvorfor hun da samarbeider med H og Frp i regjering.

Bedre i skoledebatten, ramser opp flere tiltak som har økt statusen til læreryrket. Er nok nærmere klassisk Venstre-politikk her, og er tydelig på hjemmebane.

Samme inntrykk i by og land-debatten. Argumenterer overbevisende om fordelene ved for eksempel større barneverntjenester.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: TV 2

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 5

100 prosent avhengig av bilen hver dag. Enøyd opptatt av distriktene. Tjener sannsynligvis mye på det blant sine tilhengere i utkantene, og kanskje også blant bompengemotstanderne i byene.

I skoledebatten henger han seg igjen opp i nedleggingen av lærerskolen på Nesna, men antakelig styrker det inntrykket av lokalkunnskap og omsorg for utkantene.

Kjører på så remmer og tøy kan holde i by og land-debatten, og har skyhøy troverdighet blant sine egne her. Scorer antakelig igjen stort i nord og andre utkanter.

Bjørnar Moxnes (Rødt). Foto: TV 2





Bjørnar Moxnes (Rødt): 3

Vil ha vekk motorveiene inn til byene, og ha flere kollektivfelt og billigere buss og bane. Er også mot bompenger, og faller kanskje mellom to stoler i denne debatten. Bedre i skoledebatten, ikke Vil ha leksefri skolen, med hjelp på skolen.

Mener at det bare er velferdsprofitørene som tjener på kommunessammenslåinger, og leser høyt fra NHO-dokumenter som skal vise det. Er ikke på sitt beste.

Trym Aafløy (FNB). Foto: Tv 2

Trym Aafløy (FNB): 2

Vil ha vekk bommen utenfor Bergen, og forsøker å argumentere for at det ikke ville ha noen konsekvenser for luftkvaliteten inne i sentrum. Var bare med i bompengedebatten, og fikk kanskje urettferdig behandling - siden han ikke klarte å markere seg der han på alle måter burde være på hjemmebane.

---

Til sist, terninkast til avslutningen, der TV 2 forsøkte å få politikerne til å synge.

Allsang med Nystemten: 1

Dette må TV 2 love å aldri gjøre igjen.