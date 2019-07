Uavklart situasjon etter ras i Jølster

Fare for nye ras gjorde det umulig å søke på land langs Jølstravatnet natt til onsdag. Et ukjent antall personer er evakuert, men ingen er meldt savnet.

Politiet beskriver situasjonen ved Jølstravatnet i Sogn og Fjordane fremdeles som uavklart ved 1.30-tiden natt til onsdag. Ingenting tyder imidlertid på at personer eller verdier er tatt av rasene.

Det var natt til onsdag vurdert som farlig å sende letemannskaper på land. Politiet opplyser at det siste raset ble meldt inn klokka 20.45 på kvelden over fylkesvei 451 ved Marteslåttene. Det ble da meldt om en mulig observasjon av biler og én eller flere personer i vannet.

– Området er grovsøkt med helikopter og med mannskaper fra båt. Det er ikke funnet noen biler eller personer. Per nå foregår det ikke noe søk i rasområdet, men det vil bli gjenopptatt så snart det er regnes som trygt å sende inn søkemannskaper, skriver operasjonsleder Stein Rune Halleraker i oppdateringen 1.30.

Mange evakuerte

Politiet opplyser at et ukjent antall personer er evakuert som følge av rasene. Flere er plassert på de to evakueringssentrene som er etablert på Skei Hotel og Gjesthella Ungdomshus på Vassenden. Flere har også evakuert seg selv til naboer og bekjente uten at politiet har fullstendig oversikt over hvor mange dette dreier seg om.

Rasene har også rammet teletrafikken i områdene, noe har medført at mange ikke oppnår kontakt med familie og venner som befinner seg i områdene. Både Telenor og Telia melder om at flere basestasjoner er nede, noe som fører til at store områder i kommunene Jølster, Førde og Gloppen er uten mobildekning.

– Siden det ikke tyder på at mennesker skal være tatt av rasene, så er det stor sannsynlighet for at man ikke oppnår kontakt på grunn av det omfattende utfallet av mobil og bredbåndsdekning, skriver Halleraker i pressemeldingen.

Sperrede veier

I alt åtte veistrekninger er stengt etter jordrasene tirsdag. Det ble satt inn ekstra nattferger, men omdirigeringsarbeidet er krevende. Vegvesenet skriver at det ikke vil bli foretatt ny vurdering av å åpne veiene før onsdag formiddag.

Statens vegvesen må bruke natten og morgendagen for å få en oversikt over skadeomfanget etter alle rasene tirsdag.

– Det vil tidligst komme utover dagen onsdag fordi det er meldt store nedbørsmengder i natt også, sier avdelingsdirektøren.

