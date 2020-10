UD: - Endringer i reiseråd for flere områder i Finland

Seks sykehusdistrikter i Finland blir røde.

- På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at sykehusdistriktene Centrala Tavastland, Egentliga Finland, Lappland, Länsi-Pohja, Mellersta Österbotten og Syd-Österbotten går fra gult til rødt på smittekartet for Europa.

- Dermed endres også reiserådet. Alle reisende fra disse områdene som kommer til Norge fra og med midnatt, natt til lørdag 17. oktober, blir ilagt ti dagers karantene, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Rødt utenfor Norden

UD opplyser videre at hele Europa utenfor Norden er rødt på smittekartet, og lister opp følgende land som røde på Europa-kartet:

Andorra, Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østerrike og regioner og områder i Danmark, Sverige og Finland.

Reiseråd til og med 15. januar

Det frarådes fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som UD har gjort unntak for. Dette reiserådet gjelder i første omgang til og med 15. januar. Hvis man har vært i et land som blir rødt i ettertid, bes det om å være ekstra forsiktig og være flink med smittevernrådene.

- Personene må være spesielt oppmerksomme på symptomer på covid-19. Det er svært viktig at de tester seg hvis de skulle få symptomer og er nøye med håndhygiene, og å holde minst én meter avstand til andre, står det i pressemeldingen.