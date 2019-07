UD har offisielt reiseråd til nordmenn for 46 land

Utenriksdepartementet anbefaler nordmenn å registrere seg før de reiser til utlandet.

Sommerferien er godt i gang, og titusener av norske turister nyter late dager på utlandsferie. Stort sett går det bra, men en kan ikke se bort fra at det er en viss risiko å reise på ferie til enkelte land.

I tillegg kan en være så uheldig at en befinner seg på feil sted til feil tid. Terrorangrep, naturkatastrofer og ulykker forekommer, og kan ramme turistdestinasjoner der det også finnes nordmenn.

- Jeg vil slå et slag for Reiseregistrering.no, som er en nettside man anbefaler for alle nordmenn som reiser til utlandet, å registrere seg der, sier konstituert underdirektør i Utenriksdepartementet (UD), Ane Haavardsdatter Lunde, til Nettavisen.

Reiseregisteret ble oppdatert og forbedret i fjor sommer, og gjør det enklere for nordmenn å registrere seg.

- Hvis det skulle skje noe i det landet man befinner seg, så vet vi da at det finnes nordmenn i det landet, og vi har mulighet til å ta kontakt og formidle informasjon om hvordan man skal forholde seg til hendelsen – om det skulle være et jordskjelv, angrep eller askesky, sier Lunde.

Senest onsdag var det én italiensk turist som omkom i et vulkanutbrudd på den italienske øya Stromboli.

46 offisielle reiseråd

Det finnes også hendelser der nordmenn blir utsatt for alvorlige sykdommer, kriminelle handlinger, trafikkulykker eller grufulle angrep. De fleste har friskt i minnet da en norsk kvinne ble bitt av en hund på feire på Filippinene i fjor høst og døde av rabies etter hjemkomst til Norge - råd om rabiesfare på utlandsferie kan du lese her – eller det grufulle terrorangrepet i Marokko, der en norsk og en dansk kvinne ble brutalt drept mens de teltet i Atlasfjellene i desember i fjor.

UD kan ikke gi noen generelle råd om hvilke land nordmenn bør styre unna, men oppfordrer folk til å sjekke UDs reiseinformasjon.

Konstituert underdirektør i Utenriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde. Foto: UD

En gjennomgang Nettavisen har gjort, viser at UD har for øyeblikket utstedt offisielle reiseråd for 46 land som fortsatt er gyldig.

- Det finnes ingen generelle råd om deler av verden man ikke bør reise til. Den enkelte bør gå inn og sjekke reiseinformasjonen på det landet man vurderer å reise til. Noen land har det vi kaller reiseråd, som er anbefalinger om ikke å reise til enten deler av landet eller hele landet. Der er det to eller tre kategorier – der vi fraråder enten alle reiser og opphold, eller reiser som ikke er strengt nødvendig, sier Lunde.

- For alle land finnes det sikkerhetsinformasjon med konkrete råd og forbehold man bør ta for enkelte land. For noen land er det ikke så mye hensyn å ta, men for andre land er det mer konkrete råd. Man er nødt til å sjekke for hvert enkelt land, sier hun.

UD har åpenbart offisielt reiseråd for svært konfliktfylte og krigsrammede land. Andre destinasjoner med reiseråd hvor nordmenn kan tenkes å reise på ferie, er blant annet Thailand, Tunisia, Tyrkia, Kenya, Israel, India, Haiti, Filippinene, Egypt og Malaysia.

Ikke noe reiseråd for Marokko

Til tross for det grufulle terrorangrepet i Marokko i fjor, foreligger det ikke noe offisielt reiseråd for landet fra Utenriksdepartementet.

Men i reiseinformasjonen for Marokko, nevnes terrorfare og fjorårets dobbeltdrap.

«Selv om de aller fleste reiser til Marokko foregår problemfritt, er det en viss risiko for terrorangrep i landet.»

«Det vurderes som sannsynlig at terrorister vil forsøke å utføre angrep på myndighetsapparatet og turistmål. En norsk og dansk statsborger ble drept i Marokko i desember 2018 av individer som hadde uttrykt støtte til IS,» skriver UD i reiseinformasjonen om Marokko.

Land med gyldig offisielt reiseråd fra Utenriksdepartementet:

Afghanistan, Algerie, Aserbajdsjan, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Den sentralafrikanske republikk, DR Kongo, Egypt, Elfenbenskysten, Etiopia, Filippinene, Georgia, Haiti, India, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordan, Kamerun, Kenya, Republikken Kongo, Libanon, Libya, Malaysia, Mali, Mauritania, Mosambik, Niger, Nigeria, Nord-Korea, Pakistan, Palestina, Russland, Saudi-Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Sør-Sudan, Thailand, Tsjad, Tunisia, Tyrkia, Ukraina og Venezuela.