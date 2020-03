UD innfører reiseråd for nytt land

Innfører nytt reiseråd for virusberørte områder i Sør-Korea. - Helsetjenesten og sykehusene er under stort press, sier UD.

Utenriksdepartementet har utstedt et nytt reiseråd fredag ettermiddag hvor de fraråder reiser til byen Daegu og provinsen Gyeongsangbuk-do som ikke er strengt nødvendige.

- Det er en by og en provins i Sør-Korea hvor vi fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig. Dette er en vurdering vi har gjort på bakgrunn av at disse områdene er hardt rammet av smittesituasjonen, og at helsetjeneste og sykehusene i denne byen og provinsen er under stort press, noe som kan ha betydning for sikkerheten til norske reisende, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Wera Helstrøm, til Nettavisen.

Foreløpig gjelder reiserådet for deler av Sør-Korea.

UD opererer med ulike reiseråd hvor de enten fraråder reiser som «ikke er strengt nødvendig» eller fraråder «alle reiser».

- Dette er noe som kan endre seg raskt, og vi kan derfor ikke utelukke at vi kommer til å utvide dette reiserådet for Sør-Korea, sier Helstrøm.

Vurderer situasjonen i Nord-Italia

Svensk UD har fredag besluttet å fraråde reiser til de virusberørte områdene i Nord-Italia. Norsk UD har foreløpig innført reiseråd for Kina og deler av Sør-Korea, som direkte konsekvens av virusutbrudd, men utelukker ikke at det også kan bli aktuelt for Nord-Italia.

- Vi gjør løpende vurderinger av situasjonen i de områder som er berørte. Det gjelder også Nord-Italia. Men foreløpig har vi ikke utstedt noe reiseråd fra UDs side, sier Helstrøm.

To typer offisielle reiseråd

Det finnes to typer offisielle reiseråd som utstedes av norske myndigheter. Det ene er UDs reiseråd og det andre er Folkehelseinstituttets reiseråd. Førstnevnte tar hensyn til en samlet sikkerhetsvurdering, hvor årsaker kan for eksempel være konflikt eller terrorangrep.

«Det har i noen tilfeller blitt utstedt reiseråd knyttet til situasjoner eller hendelser som har ført til bortfall av infrastruktur som er nødvendig for å opprettholde liv og helse, eller der en hendelse har svekket nasjonale myndigheters responsevne eller til å innestå for grunnleggende sikkerhet»,» skriver UD.

Mens Folkehelseinstituttet tar i sine reiseråd hensyn til smittevern. De fraråder nordmenn å reise til områder med utbredt smittespredning, det vil si Hubei-provinsen i Kina, Iran og Sør-Korea.