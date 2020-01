UD jobber med å få evakuert nordmenn fra Wuhan

Norske myndigheter samarbeider med andre europeiske myndigheter om evakuering for nordmenn i Hubei-provinsen i Kina

- UD har kontakt med et lite antall norske borgere i Hubei-provinsen i Kina. Sammen med andre europeiske land arbeides det med å legge til rette for assistert utreise fra Wuhan for de som har uttrykt ønske om dette, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Mari Bangstad, til Nettavisen.

UD vet foreløpig ikke hvor mange nordmenn som befinner seg i Kina.

- Siden man ikke er forpliktet til å orientere norske myndigheter om reiser og opphold i utlandet, kan vi ikke si med sikkerhet hvor mange nordmenn som oppholder seg i Kina, sier Bangstad.

UD fraråder reiser til Hubei-provinsen som ikke er strengt nødvendig. Utbruddet av coronaviruset oppstod trolig i byen Whuan, som ligger i Hubei-provinsen.

Les også: SAS stanser alle flyginger til Beijing og Shanghai

Flere land evakuerer

Flere nasjoner har besluttet å evakuere og hente hjem innbyggere fra Wuhan, som har elleve millioner innbyggere. USA og Japan har allerede flydd noen av sine innbyggere ut av den kinesiske storbyen. Storbritannias evakuering av briter skulle etter planen skje torsdag, men er av ukjente årsaker utsatt.

Australia, New Zealand, Thailand, Sør-Korea og Indonesia er andre land som arbeider med tilsvarende planer om å evakuere sine borgere.

Les også: Stadig flere land rapporterer tilfeller av Wuhan-viruset

150 norske studenter i Kina og Hongkong

Om lag 150 norske studenter studerer i Kina og Hongkong. Ingen av dem befinner seg i de mest berørte områdene, som Hubei-provinsen og byen Wuhan, hvor smitten trolig oppstod.

Hongkong, som også har påvist smittetilfeller, har erklært unntakstilstand og iverksatt omfattende beredskapstiltak. Myndighetene har blant annet innført strengere grensekontroll til Fastlands-Kina og stengt skoler og universiteter.

- Vi har ingen medlemmer i Hubei-provinsen, og vet heller ikke om noen har reist hjem. Jeg vet om noen som har utsatt reisen tilbake, ettersom semesterstart i Hongkong er utsatt, sier president i ANSA, Hanna Flood, til Nettavisen.

ANSA er en organisasjon for norske studenter i utlandet, samt personer som er på feltarbeid eller har praktikantjobb i utlandet.

Les også: Coronavirus: Norske studenter utsetter tilbakereise til Hongkong

170 dødsfall

Torsdag formiddag er det bekreftet 170 dødsfall og påvist 7711 smittetilfeller knyttet til utbruddet av det nye coronaviruset 2019-nCoV i Kina. Et titall andre land har også fått påvist smittetilfeller, deriblant Finland, Frankrike og Tyskland.