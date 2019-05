UDI-direktør: - Au pair-ordning til besvær

UDI satte foten ned for au pairen til justisministeren . UDI-sjefen forstår forvirringen og vil nå endre reglene.





UDI-direktør Frode Forfang tar fredag bladet fra munnen i sin private blogg.

Au pairen til justisminister Jøran Kallmyr måtte forlate landet 10. mai fordi hun, ifølge UDI, hadde jobbet ulovlig hos Kallmyr.

- Klart regelverk

Uten å gå inn på saken til Kallmyr, tar Forfang opp hvorvidt man kan være gjest hos en familie i påvente av at fullstendig søknad er levert hos politiet.

- Her ser jeg i media at noen av våre samarbeidspartnere (byråer) har gitt informasjon som avviker fra det som fremkommer på våre egne hjemmesider og i våre rundskriv.

- Jeg kan forstå at de som skal forholde seg til regelverket i så fall blir forvirret og kan tro at alt er i orden. Regelverket skal være klart nok, men informasjonspraksisen hos våre samarbeidspartnere må vi se nærmere på, skriver Forfang.

Justisministeren la ut dette innlegget fredag morgen. Kallmyr mener han har fulgt gjeldende regler.

Forfang forklarer det skarpe skillet slik:

- Når regelverket sier at man verken kan bo eller jobbe hos en familie før man har levert søknaden hos politiet, er det fordi et slikt skille i praksis er vanskelig å håndheve for myndighetene. Den generelle erfaringen er jo også at hele ordningen er sårbar for utnyttelse.

UDI-direktør Frode Forfang innrømmer at bookingtiden hos politiet skaper utfordringer i flere typer utlendingssaker. Foto: (NTB scanpix)

Utfordringer

Forfang understreker at kravet om at fullstendig søknad skal være levert politiet ved personlig fremmøte, har vært der i alle år - men før kunne man få time hos politiet på dagen.

Nå kan ta det flere måneder:

- Bookingtid hos politiet skaper utfordringer i flere typer utlendingssaker. For eksempel for sesongarbeidere kan dette noen steder føre til at de ikke kommer i gang med arbeidet i tide. Dette er vi nødt til å se nærmere på, skriver Frode Forfang i sin blogg.