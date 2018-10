Inntil 10 prosent av de syriske kvoteflyktningene som er valgt ut av FN og UDI, takker nei til å bo i Norge. Det er en «høy andel», ifølge UDI.

Utlendingsdirektoratet (UDI) skriver i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet at det at inntil 10 prosent av de syriske kvoteflyktningene sier nei til å få asyl i Norge, er «en høy andel», skriver Vårt Land.

Direktør Frode Forfang i UDI mener årsakene til det er sammensatte. En av dem er at Norge orienterer kvoteflyktningene om norsk kultur og verdier for sent i prosessen. Forfang sier til avisen at de planlegger sammen med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) å trekke kulturorienteringen tidligere inn i prosessen for utvelgelse.

– Det handler om at vi må ­avstemme forventninger til dem som kommer. Det er en fordel for alle parter at de har riktig forventninger, sier Forfang til avisen.

FNs høykommissær for flyktninger har bedt Norge ta imot 5.000 kvoteflyktninger neste år. Regjeringen foreslår 3.000. Det er FN som bestemmer hvilke flyktninger som skal få status som kvoteflyktninger.

