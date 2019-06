UDI: Fem måneder ventetid i snitt på klagesaker som au pair-saken

Fredag klaget justisminister Jøran Kallmyrs tidligere au pair på UDIs vedtak om utvisning og avslag på opphold. Ventetid på slike saker er i snitt fem måneder.

Det opplyser presserådgiver John Olav Kroken i Utlendingsdirektoratet i en epost til NTB.

– Den gjennomsnittlige ventetiden er på fem måneder, men dette varierer fra sak til sak. I utgangspunktet kan vi behandle alle slike saker så snart de er klarlagt, skriver Kroken, og presiserer at saksbehandlingstiden kommer an på om saken er tilstrekkelig klarlagt eller ikke.

Direktoratet ønsker imidlertid ikke å anslå en bestemt saksbehandlingstid i klagesaken til justisminister Jøran Kallmyrs (Frp) au pair.

Den filippinske au pairen til Kallmyr fikk varsel om utvisning av UDI 9. mai. Årsaken til avslaget på søknaden om fornyet oppholdstillatelse blir knyttet til de nær to månedene før hun møtte opp hos politiet høsten 2018.

Fredag klaget au pairen gjennom sin advokat på UDIs avgjørelse, og søndag varslet SVs justispolitiske talsperson Petter Eide at han ber statsminister Erna Solberg (H) om å oppnevne en settestatsråd for Kallmyr i behandlingen av UDI-saker, så lenge UDI behandler saken.

Justisministeren har avvist at au pairen arbeidet for familien før hun hadde levert papirene til politiet, og sagt at hun bare oppholdt seg i familiens hjem som gjest.

Han har også sagt at han har handlet etter anbefalinger og råd han har fått i prosessen, og vil beklage om det er begått feil med tanke på utlendingsloven.

