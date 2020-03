UDI: Norge er ikke klar for ny asylsøkerbølge

PÅ GRENSEN: Fredag ble det klart at Tyrkia åpner grensene mot Hellas og Bulgaria, noe som har ført til at svært mange migranter har samlet seg ved grensene i håp om å komme inn i Europa. Bildet viser et barn i Kastanies i Hellas på grensen mot Tyrkia. Foto: Leonhard Foeger (Reuters)