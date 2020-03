Ufør kvinne raser mot folk som hamstrer billigprodukter i matvarebutikkene under korona-epidemien

- Gi faen. Det er mange av oss som trenger å handle disse billigvarene, tordner Latoya Wang Wendelbo.

Forrige uke omtalte Nettavisen elleville tilstander i dagligvarebutikkene. Folk overfylte handlevogner og hamstret varer etter at meldinger om økt spredning av koronaviruset.

Pasta, ris, hermetikk og toalettpapir ble revet bort i løpet av kort tid. Samtidig tok statsminister Erna Solberg (H) til orde og advarte mot hamstring, og dagligvarebransjen manet til ro i rekkene. Det er nok mat til alle.

NYHETSSTUDIO: Få de siste nyhetene om viruspandemien

Hamstringen fikk Fredrikstad-kvinnen Latoya Wang Wendelbo til å rase på Facebook.

VIKTIG: Les rådene fra norske myndigheter i faktaboksene under.

- Gi faen

«Kjære dere som har privatøkonomien såpass på stell at dere aldri tidligere har nedlatt dere til å handle First Price eller andre billigmerker, men nå går fullstendig bananas, som om hamstring av billigvarer var en olympisk øvelse.

Gi faen.

Det er mange av oss som TRENGER å handle disse billigvarene, fordi husholdningsregnskapet kneler fullstendig hvis vi blir nødt til å handle «vanlige» varer. Kjøp det du trenger, men tenk på at også andre mennesker har behov for å spise.»

Tordentalen kom torsdag i forrige uke den første virkelig store hamstredagen etter koronautbruddet i Norge. Fredrikstad-kvinnen utdyper overfor Nettavisen:

- Jeg er en av veldig mange som har stram økonomi fordi jeg er ufør. Billigvarene i dagligvarekjedene er noe jeg er avhengig av er i butikken for at pengene skal strekke til, sier Wang Wendelbo til Nettavisen.

41-åringen har siden 2011 vært uføretrygdet etter at hun ble rammet av kreft og var syk i 2001-2002. Hun har ikke hatt fast arbeid, og for uten småjobber har hun ikke særlig inntekt. Hver måned får hun utbetalt 11.000 kroner fra Nav. I tillegg får hun studielån på cirka 5000 kroner i måneden.

Les også: Her er Oslos drive-in virusstasjon

Fakta Hvem skal holde seg hjemme? ↓ Alle som har forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme. Det skriver Helsedirektoratet på sine hjemmesider. Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes. Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme: Du mistenker at du kan være smittet.

Du har fått bekreftet at du er smittet.

Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.

Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (med "nær kontakt" menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt). Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.

Du har vært på reise utenlands og skal være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft. Hjemmekarantene omfatter å ikke gå på jobb eller skole

unngå reiser

ikke ta offentlig transport

unngå andre steder der man lett kommer nær andre

unngå nær kontakt med andre

karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta Kilde: Helsenorge.no

Pengene skal dekke gammel gjeld og andre faste utgifter.

- Jeg begynte å studere fordi jeg vil skape meg en fremtid. Takket være studielånet fra Lånekassen får jeg endene til å møtes. Det hadde ikke gått rundt med å bo og spise hvis jeg ikke hadde hatt de ekstra pengene.

Her kan du lese alt om koronavirusepidemien.

41-åringen bor alene, men det koster å leve. Luksustilværelser kan hun se langt etter. Wang Wendelbo understreker at det ikke er noe synd på henne, og at hun ikke ønsker å fremstå som stakkarslig. Men hun er forbannet på de som hamstrer billigproduktene.

Kjøtthyllene var ribbet tidlig torsdag forrige uke. Flere butikker hadde omsetningsrekord. Foto: Privat

- Måtte hente mat på Blå Kors

Veldig forbannet.

- Jeg reagerer på at det har vært mange tomme hyller, og spesielt på at det har vært tomt for First Price-produkter. Dette er varer som normalt ikke går først, så jeg vil appellere til de som hamstrer billigvarene til å tenke på oss som virkelig trenger dem. Jeg ble både provosert og redd da jeg var i butikken forrige torsdag. Jeg har ikke råd til å kjøpe de dyre varene, og jeg vet at jeg absolutt ikke er alene om dette. Det er mange i Norge som er i samme situasjon som meg, sier Wang Wendelbo.

- I verste fall får jeg ikke råd til å kjøpe mat. Noen måneder er så harde økonomisk at jeg har vært hos Blå Kors for å hente to bæreposer med mat. I krisesituasjon blir det større pågang på et slikt tilbud. Og jeg er ikke den som sliter mest. Jeg har tross alt et sted å bo.

Les også: Krisepakken: Endringer i sykepenger og omsorgslønn

41-åringen er i risikosonen for å bli smittet av koronaviruset på grunn av nedsatt lungekapasitet etter stråleterapi. I tillegg har hun kraftig astma. Så det blir ikke mange turer i butikken i disse dager. Hun har dessuten ikke mulighet for å spare seg opp en buffer.

- Jeg blir alltid stresset når noe kan velte økonomien min. Jeg har ikke mulighet for å spare og lever fra måned til måned. Jeg ligger også over grensen for å få mer hjelp fra Nav, og det har aldri vært mulig for meg å kjøpe egen bolig. Jeg leier der jeg bor nå.

Les også: Krise på børsen - krakk i Oslo

Fakta Slik forebygger du smitte ↓ Folkehelseinstituttet kommer med en rekke råd til hvordan du kan forebygge smitte. Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Rådene nedenfor er gode råd for forebygging av smitte, uavhengig av om du er syk eller frisk. Håndvask Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann. Hostevaner Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.

Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig. Klesvask og rengjøring I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdsmidler kan benyttes.

I husholdninger der det er påvist smitte og isolering i hjemmet er aktuelt, se Råd til pasienter som isoleres i hjemmet Andre forebyggende råd Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested/skole/barnehage.

Fra 12. mars innførte Helsedirektoratet restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner.

Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger, først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.

Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte.

Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig.

Unngå å ta offentlig transport dersom mulig. Unntak gjelder for personer med kritiske samfunnsfunksjoner som skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.

Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen

Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske personer utenfor helsetjenesten. Kilde: Folkehelseinstituttet

- Hva vil du si til de som hamstrer, og de som hamstrer billigproduktene spesielt?

- Jeg synes folk bør tenke seg om. Jeg har full forståelse for at folk handler i panikk. Men det er viktig å puste med magen og tenke på at det ikke er alle i det norske samfunnet som er like privilegerte. Det er nok varer i butikkene til alle. Mer enn noen gang i moderne tid er det viktig at vi tenker på hverandre og er solidarisk.

Les også: Erna ber folk i karantene holde seg unne butikkene

Dagligvarebransjen maner til ikke å hamstre, og fortsette å handle som før. Statsminister Erna Solberg (H) sier det samme. Foto: Nina Lorvik (Nettavisen)

- Du har ikke tenk på å sikre deg selv?

- Nei. Jeg vet det er folk som har det trangere økonomisk enn meg. Jeg mener dette er et samfunnsproblem, og at vi heller må tenke på at vi må dele på godene, sier Wang Wendelbo, som også er lokalpolitiker for Rødt i Fredrikstad.

- Jeg har selv dårlig råd og omgås andre som har dårlig råd. Så jeg blir ikke bare irritert på egne vegne, men også på vegne av venner og andre kjente som er dårlig stilt.

Les også: Sykepleier: - Er du forkjølet og tror du har korona, så kan du nesten gå ut ifra at det kan være korona

Statsminister Erna Solberg (H) understreket at det var nok mat i butikkene og på lager til hele befolkningen. Foto: (NTB Scanpix)

Dagligvarebransjen: – Nok til alle

Forrige torsdag kom det en felles pressemelding fra Coop, NorgesGruppen, Rema 1000, Virke dagligvare og NHO service og handel. De garanterte for at det var nok dagligvarer til alle.

– Det er ikke grunn til å bekymre seg over mangel på dagligvarer, står det i pressemeldingen.

Ifølge dem har de nok varer både i butikkene og på lager, og de har fortsatt god tilgang på varer fra leverandører. Det opplyser flere av dagligvarekjedene til Nettavisen mandag.

– Det er ikke noe tilsier varemangel i Norge. Hamstring er unødvendig og kan skape utfordringer. Om alle handler som normalt, er det nok varer til alle, skrev kjedene i pressemeldingen forrige uke.