Uganda vil innføre dødsstraff for homofile innen uker

Loven som på folkemunne er kjent som «Kill the Gays» - drep de homofile - er på vei tilbake.

Loven ble opphevet som følge av en teknikalitet for fem år siden, men skal nå innføres innen uker hvis regjeringen får det som de vil, melder Reuters.

– Homoseksualitet er ikke naturlig for ugandere, men homofile har gjennomført en massiv rekruttering på skoler, spesielt blant de unge, der de fremmer løgnen om at folk blir født sånn, sier Ugandas etikk- og integreringsminister Simon Lokodo til nyhetsbyrået.

– Begrensede lover

Afrikanske land har noen av verdens strengeste lover mot homoseksualitet. Forhold mellom samme kjønn er tabu, og regnes som kriminelt på store deler av kontinentet. Strafferammene varierer mellom alt fra fengsel til dødsstraff.

– Vår nåværende lover er begrenset. Det bare kriminaliserer dette. Vi vil gjøre det klart at dem som i det hele tatt er involvert i promoteringen og rekrutteringen av dette må straffes, sier Lokodo.

Rafto-prisvinner er rystet

Rettighetene til lesbiske, homofile, bifile, transseksuelle og interseksuelle i Uganda har vært omstridt i lang tid. I 2011 gikk Rafto-prisen til Sexual Minorities Uganda (SMUG) ved deres leder, Frank Mugisha, for deres arbeid for at grunnleggende menneskerettigheter skal omfatte alle, og for at ingen skal diskrimineres på grunnlag av sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

– Når politikere og medlemmer av regjeringen jobber for å reintrodusere «anti-homoloven», så er de ansvarlige for økningen i sårbarhet i LGBT-samfunnet, sier Mugisha til organisasjonens egne sider.

INNFØRTE «ANTI-HOMOLOV»: Ugandas president Yoweri Museveni signerte den forrige loven i 2014. Foto: James Akena

SMUG jobber nå iherdig med å stanse innføringen av den nye loven, men føler de har mindre støtte fra verdenssamfunnet enn før:

– Tross opphevingen av den anti-homoseksuelle loven i 2014 har vi fortsatt å registrere en økning av voldelige hendelser, trakassering og sosial ekskludering av LGBTI-samfunnet. Dette skjer samtidig som vi har mindre støtte fra våre internasjonale partnere, utviklingspartnere og nasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, sier Mugisha.

Norge kuttet støtten

Da president Yoweri Museveni signerte den forrige loven for fem år siden ble den opphevet etter noen måneder. Grunnen er at en domstol erklærte at det hadde blitt begått en feil da den ble vedtatt av nasjonalforsamlingen, skriver NRK.

Før den ble opphevet mottok likevel landet krass kritikk fra store deler av verdenssamfunnet, og Norge var blant landene som kuttet støtte til landet som følge av dette, skriver Reuters.

Lokodo er forberedt på at landet hans nok en gang vil få reaksjoner fra omverdenen:

– Det er en bekymring, men vi er klare. Vi liker ikke utpressing. Selv om vi vet at dette vil irritere våre økonomiske støttepartnere kan vi ikke bare bukke under for presset fra dem som vil påføre oss en kultur som er fremmed for oss, sier han til nyhetsbyrået.