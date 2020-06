Uidentifiserte politistyrker vekker bekymring i Washington

Donald Trumps regjering har satt inn uidentifiserte styrker i opprørsutrustning i Washington, skriver New York Times. Demokratene krever å få vite hvem de er.

Demonstranter i Washington har oppgitt at føderale styrker utstyrt som opprørspoliti nekter å identifisere seg, skriver avisen. Tjenestemennene skal heller ikke være utstyrt med synlige identifikasjonsmerker.

Demokrater i Kongressen mener Trump-regjeringens bruk av styrker det er uklart hvor egentlig kommer fra, krenker demonstrantenes rettigheter.

UTE I GATENE: De uidentifiserte styrkene er ute i gatene med fullt utstyr. Foto: Brendan Smialowski (AFP)

Demokratenes leder i senatet Chuck Schumer og en annen demokratisk senator, Christopher S. Murphy, har nå fremmet et lovforslag som krever at politifolk og medlemmer av de væpnede styrkene må identifisere seg og hvilken enhet de tilhører.

- USA ville vanligvis ha fordømt denne taktikken, hvis den ble brukt av diktatorer i andre land og bruken her truer demokratiet vårt, sier Murphy, ifølge New York Times.

Forventer storinnrykk

USAs justisminister William P. Barr forteller til avisen at de føderale troppene som var var utplassert ved Lafayette Square i Washington, gradvis har trukket seg tilbake på grunn av en skarp reduksjon i volden.

Dette vil imidlertid endre seg, siden kilder forteller til New York Times at uidentifiserte styrker i stor skala vil settes inn i helgen, fordi man forventer tusenvis av nye demonstranter i hovedstaden førstkommende helg.

Bekymringsverdig

Taktikken som Trump-administrasjonen vekker ikke bare harme, men den vekker også bekymring.

- Å bruke uidentifiserte styrker fra det føderale fengselssystemet for å stanse fengselsopprør, hvor det er viktig å ikke avsløre hvem du er, er en ting. Men det kreves en helt annen tilnærming å sende ut disse styrkene for å slå ned på en fredfull demonstrasjon. Det er en helt annen kontekst, og derfor er det dypt uansvarlig av ledelsen å be dem om å ikke bruke noe merke som kan identifisere dem, sier Carl Takei, en toppadvokat for American Civil Liberties Union, en organisasjon som jobber for å fremme borgerrettigheter i USA.

J. Peter Donald, som tidligere var assisterende politikommisjonær i New York, men også jobbet for FBI, er helt klar på at politimyndighetene må være i stand til å identifisere seg selv for å kunne bygge et meningsfylt og tillitsvekkende forhold til befolkningen.

