Ukjent DNA-profil kan bidra med å løse Lørenskog-mysteriet

Den hittil ukjente DNA-profilen kan tilhøre gjerningsperson bak bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen (68).

Det er VG som har stilt etterforskningsleder Tommy Brøske flere spørsmål om betydningen av politiets DNA-funn i saken.

– Ja, vi har sikret DNA som vi anser som interessant slik saken står nå. Det jobbes videre med få finne ut hvilken betydning disse sporene har for etterforskningen av vår sak, sier Brøske til avisen.

Det foregår nå et intenst arbeid med å finne ut hvem denne DNA-profilen tilhører. VG får opplyst at analysene foreløpig ikke har gitt politiet noen klare svar, men undersøkelsene pågår fortsatt for fullt.

Politiet tar også referanseprøver av en rekke personer som de vet har hatt naturlig tilgang til huset - eller som har jobbet der - for å være helt sikre på at DNA-profilen de nå jobber med ikke tilhører noen av dem.

En ukjent DNA-profil vil ikke finnes i spor- eller DNA-registrene til Kripos . Det betyr at den personen DNA-et tilhører ikke har en kriminell bakgrunn som gjør at vedkommende er blitt registrert i disse registrene.