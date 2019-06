Uklar smertegrense for Frps fylkesledere i bompengesaken

Frps fylkesledere er alle klare på de må ha «noe», men vil ikke si hvor smertegrensen går i dragkampen i regjeringen om partiets bompengekrav.

Ingen av de åtte av de totalt elleve fylkeslederne i Frp som Vårt Land har snakket med, vil si rett ut at Frp bør gå ut av regjering hvis ikke de får et visst minimum. Alle er klare på at de må ha «noe», og at situasjonen har endret seg siden Granavolden-plattformen ble forhandlet fram.

– Får vi ingenting, bør vi før sommerferien si at dette kan vi ikke være med på, sier Tone E. Ims Larssen, fylkesleder i Oslo Frp, til avisen.

Larssen sier noen har ingenting å gå på, mens andre mener de må se på helheten. Hun mener man må vurdere hele den politiske pakken, og ikke bare bompenger, om de skal vurdere å forlate regjeringen.

– Vi må se en betydelig Frp-seier på bompenger før jeg – og sikkert flere i landsstyret med meg – er fornøyd. Resultatet må vise vilje til å imøtekomme oss, sier Christian Eikeland i Agder Frp til avisen.

Liv Gustavsen i Viken Frp mener partiet tapte bompengesaken allerede i 2013, men mener de får mer innflytelse i regjering enn utenfor.

Stortinget skal stemme over tre store bompengeprosjekter 19. juni. Siv Jensen har tidligere uttalt at partiet er bundet til å si ja til å øke bompengeutgiftene med 15 milliarder kroner.

