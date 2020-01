Ukrainas statsminister tilbyr seg å gå av

Ukrainas statsminister har levert sin avskjedsøknad, melder AFP.

Gontsjaruk melder ifølge Kyiv Post fredag at han takket ja til embetet for å gjennomføre presidentens program og ser president Volodymyr Zelenskyj som et forbilde for åpenhet og ærlighet.

- Imidlertid, for å fjerne enhver tvil om vår respekt og tillit til presidenten, har jeg tilbudt min oppsigelse overfor presidenten, som kan legge det fram for parlamentet, skriver Gontsjaruk på Facebook, ifølge nettstedet til Kiev Post, som er Ukrainas eldste engelskpråklige avis.

Ukrainas nasjonalforsamling utnevnt den 35 år gamle advokaten Oleksyj Gontsjaruk til landets nye statsminister i august i fjor.

Gontsjaruk, som var et ganske ubeskrevet politisk blad, var en del av presidentens administrasjon.