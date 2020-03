Ukritisk sjåvinisme og Trump-forakt skal visst redde oss fra pandemi

Midt oppe i en ulmende pandemi dysset FHI og Dagbladet ned en internasjonal vurdering av Norges helseberedskap - fordi Trump brukte den til å hovere med USAs førsteplass.

«FHI slår tilbake mot Trumps liste» kunne man lese om på side 6 av Dagbladets papirutgave 28. februar. Fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet (FHI) tok det ille opp at president Trump skrøt over USAs topplassering på en indeks som vurderer helseberedskap.

Norge kom nemlig på 16. plass, og er det en ting vi nordmenn liker dårlig, så er det å ikke være på toppen av en internasjonal liste innenfor velferd.

- Det er interessant at den indeksen har kommet i hendene på Trump, for det er en indeks som vi kjenner til, og som inneholder en rekke feil og mangler. Indeksen er laget av et miljø i USA som ikke har noen kjennskap til Norge. Den har feil på en rekke områder på indikatorer i Norge, og den gir ikke et fullverdig bilde av situasjonen i Norge. Den har heller ingen autoritativ eller formell status, var Forlands samlede vurdering av indeksen overfor Dagbladet.

- Vi er neppe dårligere enn Sverige og andre naboland, la Forland til, for ordens skyld. Det skulle tatt seg ut om Norge ikke var best, spesielt i Skandinavia. At Trumps USA skulle være bedre enn oss er også utenkelig.

Budskapet til Forland er ikke til å misforstå: Global Health Security (GHS) Index er en ubrukelig liste og Norges beredskap er bedre enn den gir uttrykk for.

Dagbladets Line Brustad stiller ikke denne representanten for norske helsemyndigheter et eneste kritisk spørsmål, og stiller seg heller ikke kritisk til en eneste påstand som formidles gjennom mikrofonstativet til tabloidavisen.

Bør ikke pressen vår være mer opptatt av om helsemyndighetene våre har stell på beredskapen og om det er noe vi mangler i forhold til andre land? Eller er det aller viktigst å ivareta vårt nasjonale selvbilde, spesielt i møte med Trump?

«Trumps liste»

FHIs Forland slipper billig unna med en rekke angrep på GHS-indeksen, som Dagbladet ender opp med å knytte til Trump, til tross for at Trump ikke har noe med den å gjøre annet enn at han viste den fram. «Trump viste den fram, så da må den være feil», er det ikke så veldig skjulte budskapet.

Først kan man lure på hva Forland mener med at det er «interessant» at listen har «kommet i hendene på Trump». Listen er fra en rapport om en ny helseberedskapsindeks som ble publisert for første gang i oktober 2019 og er offentlig tilgjengelig. Hva er det som er «interessant» med at Trump viser fram det? Det høres nesten litt konspiratorisk ut.

«Indeksen er laget av et miljø i USA» håper jeg ikke Forland har sagt ordrett til Dagbladet, for det må være den største underdrivelsen han noen gang har blitt sitert på i media.

Johns Hopkins Center for Health Security er fagmiljøet som står bak indeksen, et av verdens mest anerkjente medisinske fagmiljøer. Nuclear Threat Initiative støtter også opp om prosjektet; Bill & Melinda Gates Foundation er en av de økonomiske støttespillerne.

Prosjektgruppen bak indeksen består av 21 eksperter fra 13 land.

Det hadde tatt Dagbladets journalist få sekunder å finne nettstedet til indeksen og lese at «et miljø i USA» på ingen måte er en dekkende beskrivelse av dem som har laget denne rapporten, og at dette fremstår som et uredelig forsøk på å undergrave dets faglige tyngde.

At «miljøet» ikke har noen kjennskap til Norge gjelder nok for mesteparten av de 195 landene som blir vurdert - og er helt irrelevant. Rapporten bygger nemlig på opplysninger fra offentlig tilgjengelige og offisielle kilder, som brukes for å svare på 140 spørsmål om et lands beredskap.

Selvsagt gir ikke dette et fullverdig bilde av Norge, det gjør det heller ikke for de andre landene - og det er da heller ikke poenget med en slik indeks. Her fremmer Forland ren stråmannsargumentasjon, uten at Dagbladet utfordrer ham på det.

«Den har heller ingen autoritativ eller formell status» er nok teknisk sett korrekt, men fremstår også som et forsøk på å tåkelegge fremfor å opplyse om den faglige tyngden som står bak det.

Dagbladet får altså ikke frem noen av disse faktaene om GHS-indeksen; det er bare norske helsemyndigheters defensive argumentasjon mot den som leserne får servert.

«Trumps liste», skal du, kjære nordmann, kjenne den som.

Forland og NHI må svare bedre for seg

Siden Dagbladet ser ut til å orientere verdensbildet sitt ut fra hvorvidt Trump har henvist til opplysninger, og inntar motsatt posisjon uansett hva fakta tilsier, må vi andre utenfor pressen nesten prøve å kreve av norske helsemyndigheter at de må kunne svare bedre for seg når de bedømmes av en internasjonal rapport.

Norge scorer null på 4 av de 35 hovedindikatorene i rapporten, som da trekker totalvurderingen ned, og er under verdensgjennomsnittet på bare 2 av de andre 31.

Kan Forland komme med konkrete eksempler på hvordan GHS-indeksen har vurdert Norge feil?

Forland oppgir at Norge valgte å ikke svare da GHS-prosjektet tok kontakt med dem. Hvis Norge mener at vurderingen deres er feil, hvorfor nektet vi å svare dem og korrigere disse angivelige feilene? 16 av 195 land svarte på GHS-prosjektets oppfordring om å dele ytterligere data og dokumentasjon; 5 av disse ble vurdert høyere enn Norge.

Er det ikke veldig spesielt å klage på at en internasjonal vurdering ikke kjenner godt nok til norske forhold når Norge har avvist en forespørsel om å gi bedre innsikt i norske forhold? Er det ikke veldig spesielt at en journalist ikke synes det er er verdt et lite spørsmål om hvorfor?

Uredelig sjåvinisme er ingen beskyttelse mot pandemi

At pressen vår skildrer verden rundt oss basert på å refleksivt mene det motsatte av det Trump mener - uansett fakta - er en ting, men dette gjelder våre helsemyndigheter, og hvorvidt de gjør en god nok jobb for å beskytte oss fra epidemier og pandemier.

En fagdirektør hos NHI skal kunne svare bedre for seg enn å si at dette bare er noe tull Trump har funnet fram - når det åpenbart og beviselig ikke er noe tull.

Samme dag som Forlands angrep på GHS-indeksen sto på trykk i Dagbladet ble det oppdaget og gjort kjent at en lege ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus var smittet av det nye coronaviruset, som har blitt en pinlig episode for norske helsemyndigheter.

Norge har per nå cirka 16 ganger så mange corona-smittede per innbygger som USA.

