Ullensvang kommune frykter utbrudd av mutert virus

- Vi er føre var, sier Ullensvang-ordfører, som frykter utbrudd av mutert virus.

OSLO (Nettavisen, NTB): Ullensvang i Hardanger har isolert en person som er definert som nærkontakt i utbruddet av mutert virus i Oslo-regionen, etter at personen fikk koronasymptomer. Det til tross for at vedkommende søndag fikk negativt svar på en hurtigtest.

Vedkommende har ifølge kommunen symptomer som kan være forenlig med koronasykdom og skal testes på nytt.

I tillegg er 19 personer som vedkommende har vært i kontakt med i Ullensvang, satt i karantene, melder Hardanger Folkeblad. I en pressemelding søndag ble det meldt om 16 personer, men senere på kvelden var tallet kommet opp i 19.

Personen er ifølge kommunen nærkontakt i en utbruddssituasjon i hjemkommunen i Oslo-regionen, der det foreligger mistanke om en mutert virusvariant.

- Kan ha smitte selv om de tester negativt

- Erfaringen fra dette utbruddet på Østlandet viser at folk kan ha smitte selv om de tester negativt i første omgang, skriver ordfører Roald Aga Haug på kommunens nettsider.

- Vi er føre var og har satt i karantene alle de personene som vedkommende har vært i kontakt med her i kommunen. Med strenge tiltak nå overfor de som påvirkes kan vi isolere og unngå smittespredning av mutert virus i Ullensvang, dersom nye prøver viser seg positive, skriver ordføreren videre.

Hardanger Folkeblad skriver at de søndag kveld var i kontakt med smittevernoverlege Steinar Jacobsen som sier kommunen mener å ha kontroll og håper på «gode prøvesvar» snart.

Folkehelseinstituttet sier de prioriterer analyser fra utbrudd hvor det er mistanke om den engelske korona-varianten.

TABELL: Se forekomst av engelsk koronavirusvariant i norske fylker.

Nordre Follo venter på prøvesvar

Gjennom helgen mottok Folkehelseinstituttet cirka 350 prøver fra Nordre Follo som skal kartlegges.

Ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo sier til TV 2 at de er spente på disse resultatene, som de forventer å få mandag morgen. Hun sier de frykter og forventer flere positive tester.

Alle som venter på prøvesvar i kommunen, sitter i karantene.

- Det vi vet per nå, er at vi har 74 smittetilfeller knyttet dette utbruddet, og vi opplever at utbruddet er under kontroll, sier Opdan til TV 2.

Nye koronavarianter Varianten fra Sør-Afrika og den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsomme enn det vanlige koronaviruset, opplyser Folkehelseinstituttet.

Ut fra det man vet per i dag, er det ifølge FHI ingen økt risiko for alvorlig sykdom.

De nye variantene er påvist i flere europeiske land.

Den engelske koronavirusvarianten er kalt 501Y.V1 (VOC 202012/01 (B.1.1.7) og antas å ha sammenheng med en rask økning av tilfeller i Sørøst- og Øst-England samt London. (Kilde: FHI)

