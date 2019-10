Ulovlig demonstrasjon: Ampert på Torgallmenningen i Bergen

Store politiressurser har rykket ut i forbindelse med demonstrasjon.

(BA.NO): – Store folkemengder er samlet på Torgallmenningen i en ikke lovlig meldt demonstrasjon. Markeringen omhandler Tyrkias invadering av Syria, melder politiet på Twitter like etter klokken 1600.

Les også: Demonstrasjoner mot Tyrkias offensiv i Syria i flere norske byer

Det skal være amper stemning og stridigheter, noe som gjorde at politiet har valgt å sende et stort antall patruljer til stedet.

– Vi så på et kamera at det var en stor ansamling av folk på Torgallmenningen, uten at vi var varslet om hva det var. Vi sendte bort en patrulje som umiddelbart ba om forsterkninger. Det viste seg å være meget amper stemning med tilløp til slåsskamper mellom syrere og tyrkere, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Tatjana Knappen til BA.

Nettavisens livesstudio - få siste nytt om Tyrkias offensiv i Nord-Syria her

Ifølge politiet er markeringen meldt fra til kommunen, men den er ikke godkjent av politiet, slik den skal.

– Vi kjente ikke til dette. Det er nå ni patruljer på stedet for å opprettholde sikkerheten og for å sørge for at folk føler seg trygg, sier Knappen til BA.

Flere artikler fra BA finner du her.

Den første patruljen kom til Torgallmenningen klokken 1530.

– Innsatsleder er i kontakt med de ansvarlige for demonstrasjonen, og de fikk frem til klokken 1600 for å avvikle. Det har de gjort, men det er fortsatt mye folk der, sier Knappen klokken 1610.