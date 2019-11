Ulovlig kongekrabbe-nettverk avslørt - titalls personer pågrepet

Skal ha omsatt for millioner kroner over hele landet.

Saken oppdateres.

Politiet i Finnmark har i samarbeid med Økokrim avdekket et nettverk som ulovlig har fanget og omsatt kongekrabbe over hele landet.

Det er snakk om kongekrabbe med en omsetningsverdi for flere millioner.

Under en pressekonferanse onsdag ettermiddag opplyser politiet at et titalls personer er pågrepet og siktet for organisert, grovt brudd på havressursloven, ulovlig omsetning og grovt heleri.

- Svært alvorlig

Finnmark politidistrikt og Økokrim, i samarbeid med Mattilsynet, Kystvakta og Fiskeridirektoratet, aksjonerte mot nettverket tirsdag og onsdag. Det ble tatt beslag i blant annet kongekrabber, penger og utstyr til produksjon og foredling av kongekrabbe.

Foto: Politiet

En større mengde penger er også beslaglagt. Foto: Politiet

- Vi ser svært alvorlig på saken. Dette er organisert grov miljøkriminalitet og det er grov økonomisk kriminalitet, uttaler politiet i Finnmark i en pressemelding.

Åtte personer er pågrepet i Finnmark, og det er pågrepet personer i Troms, Sør-Vest, Agder og Øst.

- Politiet har pågrepet personer i alle ledd i nettverket, både fiskere og omsettere. Politiet har jobbet med å avdekke og kartlegge nettverket over tid, uttaler politiet videre.

- Betydelig beslag

Politiet i Finnmark opplyser på pressekonferansen at de vurderer å varetektsfengsle to av de siktede.

- Vi har skaffet oss oversikt over de involverte og hvordan nettverket har omsatt krabbene. Tidligere i år, på sensommeren, ble det også gjort betydelig beslag av ulovlig fanget kongekrabbe som knyttes til dette nettverket. Politiet vil nå gjennomgå beslag og avhør av de involverte. Foreløpig kan vi ikke gå i detalj om hvordan miljøet har vært organisert eller hvordan omsetningen har foregått, uttaler politiet videre.

Uønsket art

Kongekrabbe er uønsket i norsk farvann, og står oppført på Fremmedartslista 2018. «Arten har stort invasjonspotensiale, og høy økologisk effekt», heter det i beskrivelsen av arten.

UØNSKET: Kongekrabben ble satt ut i Barentshavet av russiske forskere på 1960-tallet. Siden den gang har arten spredt seg. Foto: Havforskningsinstituttet

Kongekrabben ble satt ut av russiske forskere i Barentshavet på 1960-tallet, og siden har den spredd seg østover og vestover langs kystlinjen og utover i åpne havområder i det sørlige Barentshavet, skriver Havforskningsinstituttet.

Foto: Politiet

