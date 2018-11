Ulrikke Falch har fått Twitter-kontoen sin hacket

Ulrikke Falch er ikke lenger på Twitter etter at noen hacket kontoen hennes.

SA I FRA: Ulrikke Falch sier i fra til sine Instagram-følgere om hendelsen.

Skuespilleren sin Twitter-konto har blitt tatt over av en fremmed bruker. Det var onsdag kveld hendelsen skjedde.

- Plutselig fikk jeg meldinger fra flere følgere. De sa til meg at en person fra Tyrkia hadde tatt over kontoen min, sier Falch til Nettavisen.

Da tok hun raskt affære, og sendte ut følgende melding til sine Instagram-følgere:

« Soo my twitter got hacked. Dont know what the new username is, but unfollow! Heh».

Er du bekymret for at noen har tatt over Twitter-kontoen din?

- Nei, jeg er ikke redd for noen konsekvenser. Det er selvfølgelig synd, men jeg setter ikke inn alle kluter her. Jeg har rapportert det til Twitter, så får vi se hva som skjer, forteller Falch.

Hvorfor tror du at dette har skjedd?

- Det vet jeg egentlig ikke. Kanskje fordi det var en konto med mange følgere, og at jeg har følgere i Tyrkia. Det var der jeg fikk hacke-meldingene i fra, sier 22-åringen.

Det er ikke første gang Falch «mister» en konto på sosiale medier. Tidligere i år var hun borte fra Instagram, selv om det var frivillig.



Den tyrkiske kontoen

Vedkommende som har tatt over Falch sin konto, kaller seg selv for «Atmaca» som betyr hauk på tyrkisk.

HACKET FALCH SIN KONTO: Personen som har tatt over Ulrikke Falch sin konto, kaller seg selv for Atmaca og postet en melding umiddelbart etter overtagelsen.



Foreløpig har ikke hackeren slettet noen av Falchs tidligere «tweets», men skuespilleren har en klar oppfordring til sine følgere.

- La være å følge meg på twitter. Det er helt greit at jeg blir «unfollowed». Jeg har ingen hast med å få en ny konto enda, forteller «Skam»-stjernen.

