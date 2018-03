Ulrikke Falch har slettet Instagram

Skam-skuespiller Ulrikke Falch har slettet eller deaktivitert Instagram-profilen sin.

Skuespiller og samfunnsdebattant Ulrikke Falch hadde én million følgere og 541 innlegg før kontoen ble gjort utilgjengelig lørdag.

Årsaken til pausen er:

– Jeg har kritisert kjendiser og influencere for å profittere på unge menneskers usikkerhet, seksualisere kroppen sin, og reklamere for plastisk kirurgi. Det har tolkes dithen at jeg mener kvinner ikke skal vise hud eller at man ikke kan legge ut bilde av maten sin. Det mener jeg da altså ikke, sier hun i en uttalelse..

- Feiler mens jeg prøver

Skam-jentene ble svært populære.

Falch sier det er vanskelig å skille mellom engasjementet for saken og personlige tilbakemeldinger:

– Jeg er ikke et offer, men jeg er så personlig involvert at jeg nå ikke klarer å forholde meg saklig til kritikken jeg mottar, eller kommunisere budskapet mitt på riktig måte. Jeg er jo 21 år og feiler mens jeg prøver.

Falch var nominert til påvirkerprisen Vixen Influencer Awards i januar, men trakk seg fra showet og rettet skarp kritikk mot hele bloggsfæren i en kronikk på NRK.no.

Et forsøk på å logge seg inn hos Falch, gir dette bildet.



Dette var også tema i Debatten på NRK 1 på Kvinnedagen 8. mars.

Falch tok til orde for å regulere blogguniverset:

– Det handler om at bransjen hovedsakelig tjener på å selge produkter. Det har blitt en millionbransje. Bloggere som treffer en veldig ung målgruppe, og selger produkter som tar utgangspunkt i at alle er et prosjekt som kan forbedres, sa Falch i programmet.

Det ble høy temperatur mellom henne og blogger Kristine Ullebø.

– Kjempeflott at du er stolt av kroppen din. Men er jeg stolt av kroppen, legger ikke jeg ut bilder for å få kommentarer om «så flott kropp». Det fokuset vil ikke jeg ha, sa Falch.

