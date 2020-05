Ulv skutt i Søndre Land

En ulv har blitt skutt i Søndre Land kommune i Innlandet lørdag formiddag.

Det er rapportert at det er en hannulv som er skutt i kommunen, det opplyser Ole Knut Steinset i Statens naturoppsyn til Nettavisen.

Det var Oppland Arbeiderblad som først rapporterte om fellingen.

– Det er nesten ikke til å tro. Jakt er en kombinasjon av dyktighet og tilfeldigheter. Om dagens felling i stor grad handler om tilfeldigheter, så må det sies at det er lagt ned ufattelig mange timer med arbeid for å felle denne ulven, sier leder Erik Sørbønsveen i Land gaupelag til avisen.

Steinset sier de tror det dreier seg om samme ulv som har vært i området i snart en måned, men at det ikke er helt sikkert før de får svar på DNA-prøven.

- Det er ikke helt sjeldent at det er ulv der. I disse tidene her så er det vanlig at det kommer vandrende ulv fra Øst, og det er andre som har blitt felt nå på kort tid i området, sier han.

Han opplyser samtidig at det ble skutt en ulv i nabokommunen Nordre Land i februar.

– Vi regner med at dette er den ulven som har vært i distriktet i en måneds tid, men vi vet ikke det for sikkert før alt av prøver er analysert, sier Ole Knut Steinset i SNO til avisen.

Dette skal være den tredje ulven som er skutt i Oppland så langt i år.