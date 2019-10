Underhuset sier ja til nyvalg i Storbritannia 12. desember

Det britiske Underhuset har stemt for å holde valg i landet 12. desember.

Etter tre mislykkede forsøk på å skrive ut nyvalg denne høsten, fikk regjeringen endelig med seg de folkevalgte på å la britene gå til urnene før jul. Vedtaket ble gjort med 438 mot 20 stemmer etter nesten seks timer med debatt tirsdag.

Regjeringen la tirsdag fram et forslag om at valget skulle holdes 12. desember. Opposisjonen ville endre datoen til 9. desember, men fikk ikke gjennomslag for dette.

Ved tidligere anledninger har opposisjonspartiene avvist å holde valg, fordi de først ville sikre at landet krasjet ut av EU uten en avtale 31. oktober. Denne gangen var situasjonen annerledes etter at EU hadde tilbudt en tre måneder lang utsettelse av utmeldingen, noe statsminister Boris Johnson motvillig måtte gå med på.

Les også EU-ja til brexitutsettelse utelukker nye forhandlinger

En annen forskjell var at tidligere forsøk på å skrive ut nyvalg ble gjort i henhold til valgloven, som krever to tredels flertall, det vil si 434 stemmer.

Tirsdagens forslag kom i form av et eget lovforslag, som bare krever alminnelig flertall, men åpner for at opposisjonen kan forslå endringer, slik de gjorde da de ba om at valget ble fremskyndet med tre dager.