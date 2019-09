Underhuset vedtok ny brexitutsettelse – pålegger statsministeren å be EU om mer tid

Forslaget om å be EU om en ny utsettelse av brexit ble vedtatt i Underhuset etter onsdagens debatt. Britene legger nå opp til å gå ut av EU 31. januar.

I den siste avstemningen stemte 327 representanter for, mens 299 stemte mot.

Forslaget kom opp til avstemning ved 20-tiden i London, få timer etter at behandlingen av saken startet. Den stramme tidsplanen ble fastlagt tirsdag, da parlamentarikerne trosset regjeringen og tok kontroll over Underhusets dagsorden.

Målet for forslagsstillerne var å hindre at Storbritannia forlater EU uten en avtale – en såkalt hard brexit – 31. oktober.

Tidsnøden oppsto etter at Boris Johnson kunngjorde at han vil suspendere Parlamentet i en måned fra neste uke og fram til den planlagte trontalen 14. oktober.

Dermed har Johnson har foreslått nyvalg i Storbritannia 15. oktober, etter at Underhuset stemte for å be EU om en ny utsettelse av brexit.

- Landet må nå bestemme hvem de vil skal dra til Brussel og be om en utsettelse, sa Johnson etter å ha lidd sitt andre nederlag på like mange dager.

Les også: Johnson vil ha nyvalg 15. oktober

Forslaget om å sende britene til urnene krever to tredels flertall. Det betyr at Johnson trenger støtte fra rundt 100 Labour-representanter.

(©NTB)