Undersøkelse: De fleste foreldre snoker i barnas mobiltelefon

Over halvparten av foreldre snoker på barnas mobiltelefoner. Enda flere barn synes det ikke er greit.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Penetrace på vegne av Telenor Norge og Den digitale foreldreskolen.

Undersøkelsen viser blant annet at:

55 prosent av foreldre har en eller flere ganger gått inn på barnets mobil, nettbrett eller pc uten at barnet var klar over det.

65 prosent av barn synes ikke det er greit at foreldre går inn på barns mobil/etc uten lov.

51 prosent mener at de har en plikt til å sjekke barns mobil, nettbrett eller PC uten å be om lov.

46 prosent av barna opplever at foreldrene er for nysgjerrige og blandet seg i deres liv på nett.

Undersøkelsen ble vinteren 2019. 1001 foreldre med barn i alderen 10-15 år og 582 barn i alderen 10-15 år, ble spurt.

– Foreldres bekymringer og ansvar for å beskytte sine barn må balanseres med barnas rett til privatliv. Ikke tyvtitt bare fordi du er nysgjerrig, sier Ana Brodtkorb, leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, i en pressemelding.

REDD BARNA: Rådgiver Kaja Hegg i Redd Barna. Hun er ekspert på nettvett, og barn og voksnes bruk av sosiale medier.



- Ikke greit

Rådgiver Kaja Hegg i Redd Barna sier til Nettavisen at det noen ganger kan forsvares at foreldre går inn på barnas mobiltelefon, når de har mistanke om at noe er alvorlig galt, som rusmisbruk eller at de har kontakt med en overgriper. Da gjøres dette for å beskytte barnet.

- Men det er ikke greit å gå inn på barnets mobiltelefon fordi du er nysgjerrig. At 55 prosent av foreldrene gjør det, kan tyde på at noen foreldre går inn på grunn av generell nysgjerrighet eller for å overvåke i forkant av at noe skjer, sier Hegg og presiserer:

- Barn har rett til privatliv, og mye av deres sosiale liv er på sosiale medier.

Også Kristin Oudmayer i UNICEF mener at tallene vitner om at foreldrene ikke respekterer barns privatliv.

– Funnene viser at barn, med rette, reagerer på at deres grenser ikke respekteres. Det er en hårfin balansegang for foreldre å beskytte barna sine uten å invadere deres private sfære og avsløre uskyldige hemmeligheter og fortrolige samtaler, sier hun i pressemeldingen fra Telenor.

Foreldre deler uten lov

I den samme undersøkelsen sier 27 prosent av barna at deres foreldre har delt film eller bilder av dem uten å spørre dem først

- 27 prosent er et høyt tall, for dette har det vært mye fokus på. Det er viktig at foreldre spør barna hvilke bilder som kan deles, og på hvilke plattformer de kan deles, sier Hegg i Redd Barna til Nettavisen.

- Det er viktig å huske på at familiebildene fra ferien kan oppleves helt annerledes for barn enn for de voksne. Ofte synes de at det er greit å dele bildene i lukkede grupper med familie og venner, men ikke åpent, sier Hegg og legger til.

- Barn og ungdom er ofte flinkere enn middelaldrende og eldre til å dele bilder i lukkede grupper.

Oudmayer i UNICEF sier det er alvorlig at ikke foreldre går foran som gode forbilder og ber barna sine om tillatelse til å dele bilder og filmer

- Det bør være en selvfølge fra barna er små, sier hun i pressemeldingen.

Foreldre synes barna er for unge

Undersøkelsen sier at 59 prosent av foreldre sier de føler seg presset til å la barnet ta i bruk spill selv om barnet ikke er gammelt nok, og at 59 prosent av foreldre mener barn er for unge når de tar i bruk sosiale medier.

Hegg har forståelse for at foreldre ønsker å ha en viss kontroll med spesielt de minste barnas bruk av sosiale medier. Hun sier at foreldre bør sette seg ned med barna, slik at de kan vise hvilke plattformer de er på, og hvem de har lagt til som venner.

- La barnet selv vise fram hvem de har på snap. Utfordringen er at også de minste barna har rett til privatliv, så ikke bare gå rett inn i samtalene, sier Hegg.