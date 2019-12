Undersøkelse: Én av fire mangler tillit til helsevesenet ved uhelbredelig sykdom

Én av fire nordmenn har ikke tillit til at helsevesenet vil gi dem god oppfølging dersom de skulle få en uhelbredelig sykdom, viser en fersk undersøkelse.

Av de 1.016 personene som bidro i undersøkelsen, svarer 62 prosent at de har tillit til at helsevesenet vil gi dem god oppfølging i livets siste fase om de skulle få en alvorlig sykdom. 16 prosent svarte at de ikke vet, mens 23 prosent svarte altså at de ikke har tillit.

Undersøkelsen, som er utført av Norstat for ABC nyheter , skaper bekymring både hos Kreftforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

– Det er et bekymringsfullt høyt antall når nesten hver fjerde sier at de ikke har tillit til at de skal få god oppfølging, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei, til ABC Nyheter.

Han mener tallene må tas på alvor. Også LHL mener resultatene skaper grunn til bekymring.

Ifølge undersøkelsen er det personer med høyest utdanningsnivå som har mest tillit til helsevesenets oppfølging. Her svarer kun 14 prosent at de ikke har tillit.

Fordelt på landsdel er det vestlendingene som har høyest andel som sier de ikke har tillit, med 29 prosent.

