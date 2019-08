Undersøkelse: Tre av ti har ikke behov for å lære noe nytt på jobb

En årlig spørreundersøkelse om voksnes læring i Norge viser at tre av ti sier de ikke har behov for å lære noe nytt i jobben sin.

– Med de store teknologiske endringene som preger arbeidslivet, er det tankevekkende at så mange sier de har en jobb som ikke krever at de må lære noe nytt, sier Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge i en pressemelding.

Lærevilkårsmonitoren er en årlig spørreundersøkelse om voksnes læring i Norge. Denne viser at det er flest med bare grunnskole som sier at jobben deres ikke stiller krav til at de må lære seg noe nytt.

Lund mener krav til omstilling gjelder alle, uansett utdanningsnivå. Hun understreker at det som var god nok kompetanse i går, ikke trenger å være det i morgen.

– I mange yrker trenger man påfyll både fordi innholdet i jobben endrer seg, og fordi kompetansen man har, går ut på dato, sier Lund.

Lærevilkårsmonitoren viser også at deltakelse i jobbrelatert ikke-formell opplæring stiger med utdanningsbakgrunn. De som har lengst utdanning deltar med andre ord mest på læringsrelaterte kurs, seminarer og konferanser.

– Vi må alle gjøre en større innsats for å øke kompetansen vår. Hver og en av oss må ville lære mer, bruke tid på å heve kompetansen vår og stille opp for et stadig mer læringsintensivt arbeidsliv, sier Lund.

