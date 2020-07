Undersøkte brønner i Madeleine McCann-saken

Portugisisk politi har den siste uken undersøkt tre brønner i Algarve-regionen i jakten på den forsvunne Madeleine McCann. Treåringen ble meldt savnet i 2007.

Det melder flere britiske medier.

Ifølge avisen The Mirror har politi og dykkere undersøkt tre brønner i VBila do Bispo om lag 16 kilometer fra ferieanlegget der den britiske jenta forsvant for 13 år siden.

Politiet har så langt ikke funnet spor av Madeleine i brønnene, melder den portugisiske TV-stasjonen RTP.

Tyske myndigheter mistenker en tysk mann for å ha bortført og drept Madeleine. Mannen er tidligere dømt for overgrep mot barn og soner nå en narkotikadom i et fengsel i Tyskland.

Madeleine McCann forsvant fra familiens feriested i byen Praia da Luz på Algarvekysten 3. mai 2007.

