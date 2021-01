Undrende Geir Lippestad: - Alt stenger ned, men så åpner polet?

- Hva setter Vinmonopolet i en særstilling, spør leder i Sentrum, Geir Lippestad.

Samfunnet gjør nå en kraftinnsats for å hindre spredning av det muterte viruset fra Storbritannia.

Mens nær 30 kommuner opplever at det meste stenges ned frem til 31. januar, gjenåpner Vinmonopolet 45 utsalg.

Da det ble kjent at Vinmonopolet skulle stenge fra lørdag klokken 12 i Oslo og ni andre kommuner rundt Nordre Follo, ble det rene polferden til nærliggende kommuner som holdt åpent.

Bilder av flere hundre meter lange køer viste hvor tålmodige nordmenn er når noe oppleves som viktig nok.

Les også: Gigantisk flaskehals ved polutsalget

Helseminister Bent Høie (H) sa søndag kveld at de landet på beslutningen om å åpne polutsalgene etter å ha lyttet til råd fra Helsedirektoratet og FHI.

Det har blitt den store «snakkisen» på sosiale medier og på folkemunne gjennom helgen.

«Hva slags prioriteringer ligger til grunn?»

Nettavisen har snakket med leder av det nye partiet Sentrum, Geir Lippestad.

- Hva synes du om regjeringens vingling i saken?

- Jeg er veldig spørrende til prioriteringer, sier Lippestad til Nettavisen - og utdyper det slik:

- Alt stenges ned. 200.000 mennesker har fått utsatt nødvendig sykehusbehandling. Butikker og restauranter stenges med den følge at vi får en ny bølge av permitteringer og arbeidsledighet.

Les også: Polets salg eksploderte: 428.000 liter revet bort

Lippestad: - Hva setter polet i en særstilling?

Når barn og unge er så hardt rammet, finner han det uforståelig at polet løftes frem som en så viktig bærebjelke:

- Skoler og barnehager stenges. Idrett for barn og unge stenges. Hva som setter polet i en særstilling er vanskelig å se, sier Lippestad til Nettavisen.

- Bør styrke tilbudet til alkoholikere i stedet

- Det brukes blant annet som argument at alkoholikere får abstinenser hvis de ikke får alkoholen sin. Hva tenker du om det?

- Jeg tenker at i stedet for å stenge ned rehabiliteringstilbud til alkoholikere av smittehensyn, bør det tilbudet styrkes betydelig nå i denne tiden, sier Lippestad.

Les også: Gigantisk flaskehals ved polutsalget

- Hørt lite til KrF i denne saken

- KrF sitter i regjering med ansvarlig statsråd - hvordan har du merket det i denne saken?

- KrF har jeg hørt lite fra i denne prioriteringsdebatten så det er vanskelig å kommentere.

Nettavisen avventer svar fra barne- og familieminister og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad for en kommentar.

Les også: Regjeringen snur - Vinmonopolet åpnet igjen

Helsedirektør Bjørn Guldvog kaller det et paradoks at Vinmonopolet holder åpent samtidig som mange andre butikker er stengt. Men helsemyndighetene erkjenner at det fører til økt mobilitet.

– I den situasjonen vi er i nå vil lukkede Vinmonopol skape større problemer enn de vil løse, sa han.

Reklame Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre