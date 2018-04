Ung bilfører siktet etter dødsulykke i Mandal

En mann er siktet etter ulykken på E39 i Mandal søndag hvor en kvinne i 70-årene døde.

– Det er mistanke om at føreren av bilen som kom vestfra, kom over i motgående kjøreretning, og dermed forårsaket ulykken. Det er derfor besluttet å ta beslag i førerkortet, sier politiadvokat Ole Martin Paulsen i Agder politidistrikt NTB.

Bilføreren er ifølge Fædrelandsvennen rundt 20 år gammel og fra Mandal-distriktet. Han slapp fra ulykken med lettere til moderate skader. Han er siktet etter straffelovens paragraf 281 og veitrafikklovens paragraf 3.

Straffelovens paragraf 281 omhandler uaktsom forvoldelse av en annens død, mens veitrafikkloven gjelder uaktsom kjøring.

Ifølge politiadvokat Paulsen er mannen informert om siktelsen, men han har foreløpig ikke vært i stand til å la seg avhøre.

– Vi vet foreløpig ikke når han kan bli avhørt, men vi ser det an utover dagen eller morgendagen. Det er sykehuset som avgjør når han kan avhøres, sier Paulsen.

Politiet fikk melding om ulykken på E39 vest for Mandal sentrum klokken 13.30 søndag. Brannvesenet måtte frigjøre to fastklemte, og alle de tre personene som var i de to bilene, ble hentet med luftambulanse og sendt til sykehusene i Kristiansand og Stavanger.

En kvinne i 70-årene døde i helikopteret på vei til sykehuset. Kvinnen var bosatt i Kristiansand.

En mann i slutten 60-årene fikk alvorlige, men ikke livstruende skader.

