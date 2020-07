Ung gutt (10) påkjørt i Oslo - sjåføren dro fra stedet før politiet ankom

Politiet ønsker å komme i kontakt med en kvinne etter at hun skal ha dratt fra stedet.

Cirka klokken 15.40 ble en ti år gammel gutt påkjørt på Storo i Oslo, det melder Oslo politidistrikt på Twitter.

En lyshåret kvinne i 20-30-årene som kjørte en stor SUV kjørte på gutten.

Politiet skriver at kvinnen som kjørte på gutten skal ha snakket med han, men så ha reist videre fra stedet før de ankom.

- Vi ønsker kontakt med henne, skriver de.

Gutten fikk et kutt under kneet som sys på legevakt.

Operasjonsleder Cathrine Sylju opplyser til Nettavisen at det er et vitne som har meldt seg etter hendelsen.

- Men det er viktig å poengtere at det ikke er sånn at bilen har stukket fra stedet. Personen gikk ut og snakket med gutten, og så antageligvis trodd at det gikk bra, og så kjørt videre, understreker Sylju.