Ung kvinne skal ha blitt voldtatt i sentrumsleilighet

En mann i 30-årene er pågrepet, siktet for å ha voldtatt en ung kvinne i Bergen sentrum søndag morgen.

(Bergensavisen): Mannen er siktet for grove trusler mot kvinnen før den anmeldte voldtekten som skal ha skjedd i hans egen leilighet, og for å ha sperret henne inne på et soverom.

Han er således siktet for frihetsberøvelse, får BA opplyst.

Politiadvokat Trond Eide ønsker ikke å kommentere etterforskningen, som er helt i startfasen.

Det skal avhøres eventuelle vitner og personer i omgangskretsen til både fornærmede og siktede.

Det ble samtidig besluttet at fengslingsmøtet skal gå for lukkede dører. Siktede nekter straffskyld.

Mandag ble også en annen mann i 30-årene fremstilt for en voldtekt som skal ha skjedd natt til fredag. Lørdag ble en mann varetektsfengslet i fire uker for å ha voldtatt en kvinne han har en relasjon til.

