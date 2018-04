Ungarere demonstrerte for mer demokrati 

Titusenvis av mennesker demonstrerte i Ungarns hovedstad Budapest lørdag mot regjeringen til statsminister Viktor Orbán og for mer demokrati.

Under parolen «Vi er flertallet» krevde demonstrantene omtelling av stemmene etter valget på ny nasjonalforsamling 8. april. De krevde også at valgloven må endres og at pressefrihetene må beskyttes.

Massedemonstrasjonen ble arrangert av uavhengige aktivister som ikke har tilknytning til noen av de politiske partiene i landet.

Statsminister Viktor Orbans høyrepopulistiske parti Fidesz vant valget med 49,9 prosent av stemmene. Sammen med samarbeidspartiet KDNP får dermed Fidesz to tredeler av setene i nasjonalforsamlingen, noe som er nok til at de kan endre grunnloven.

Orbán har lenge fremmet en politikk som har ført ham på kollisjonskurs med EU. Blant annet har han fått kritikk for å gjennomføre reformer som har svekket medienes, domstolenes og sivilsamfunnets uavhengighet.

Mellom 2011 og 2013 fikk han også endret valgloven. Det nye valgsystemet sikrer at det største partiet, som de siste årene klart har vært Fidesz, får makten.

Orban har uttalt at noe av det første hans nye regjering vil gjøre, er å vedta en lov som begrenser arbeidet til uavhengige organisasjoner.

