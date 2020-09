Ungdom klemmer mest

Nordmenn flest savner mer kontakt med andre mennesker. Annenhver ungdom har gitt en klem til noen andre enn de man bor sammen med den siste uken.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 3.700 nordmenn om de savner mer kontakt med andre mennesker. I tillegg er 1.400 nordmenn spurt om de den siste uken har gitt en klem til noen som ikke bor i egen husstand.

Et flertall på 54 prosent sier at de savner mer kontakt med andre mennesker. 38 prosent sier nei, mens resten vet ikke.

Andelen som savner kontakt med andre mennesker er 16 prosentpoeng høyere nå enn i juli, og 4 prosentpoeng høyere enn i juni.

- En åpenbar konsekvens av pandemien og tiltakene er at vi ikke omgås som før. Det er helsemessig nødvendig, men langt i fra naturlig for oss, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun tror at savnet på menneskelig kontakt var mindre i sommer fordi mange hadde fri og mer sosial omgang, men øker nå som høsten kommer.

Må bare klemme

Tre av ti nordmenn har den siste uken gitt en klem til noen som de ikke bor sammen med. Flere kvinner enn menn sier dette (34 mot 26 %).

De yngre klemmer aller mest. Mer enn annenhver i alderen 16 til 24 år oppgir dette (56 %), fulgt av de mellom 25 og 30 år (41 %). Dette er langt høyere enn i andre aldersgrupper.

- De yngre er de som i størst grad klemmer og som savner menneskelig kontakt. Halvparten av de unge ga klemmer sist uke, sier Clausen.

I alderen 16 til 24 år oppgir hele to av tre at de savner mer kontakt med andre mennesker.

Nora Clausen sier at denne aldersgruppen langt ifra fremstår uansvarlig, tross klemming. Ingen bekymrer seg mer for å smitte andre enn de yngste, hvor syv av ti er bekymret for dette - og i dobbelt så stor grad som for å bli smittet selv.

Oslo klemmer mest

Ingen klemmer mer enn i Oslo, hvor mer enn hver tredje Osloboer oppgir at de klemte noen utenfor husstanden siste uken (35 prosent).

- Minst klemming fant sted på Vestlandet i uken som gikk. Om dette skyldes smitteutbruddet i Bergen eller annet vites ikke, sier Clausen.

Opinion har publisert over 110 artikler om ulike tema som opptar folk og som belyser koronasituasjonen for nordmenn. Nye artikler kommer løpende, se: Norsk koronamonitor.