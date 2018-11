Ungdommer barket sammen i slåsskamp utenfor Storo Storsenter i Oslo

Seks ungdommer var involvert i en slåsskamp utenfor kjøpesenteret.

Det var vektere ved kjøpesenteret som meldte inn hendelsen, hvor det ble observert kniv. Politiet var raskt på plass og fikk kontroll på situasjonen.

- Vi har kontroll på fire personer, men to har stukket av. Vi vet foreløpig ikke om flere var involvert i slåsskampen. Vi har gjort et omfattende søk etter kniven, men har ikke funnet noe nytt. Det er ingen som er skadet.

- Det er video fra hendelsen, så da får vi flere opplysninger, sa operasjonsleder Line Skott til Nettavisen rundt klokken 20.30.

Kjennskap mellom fornærmede og mistenkte



Like før klokken 21.00 melder politiet at de to mistenkte nå er anholdt.

Er ungdommene kjenninger av politiet?

- Det pleier ikke politiet å kommentere, forteller operasjonslederen.

Vi har nå anholdt to personer som har erkjent at de har vært involvert i hendelsen. De har påvist en kniv som de hadde med seg. Beskrivelsen av de to anholdte stemmer med video vi har sikret fra stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 27. november 2018





Alle de seks involverte skal ha kjennskap til hverandre.





- De antas å være et sted mellom 16-20 år. Vi har også fått opplysninger om at det er en viss kjennskap mellom de mistenkte, sa Skott tidligere i kveld.









