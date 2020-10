Ungdomspolitikere i KrFU og Unge Høyre provosert av kirkens Moria-budskap

Nestlederne i Unge Høyre og KrFU reagerer på at banner med teksten «50 ikke er nok. Evakuer Moria nå» og «Skjerp deg, Erna!» har vært hengt fra Oslo-kirker.

Da organisatorisk nestleder Eline Kunzendorf i KrFU så «Erna-banneret» på Ila kirke ble hun opprørt.

– Er jeg ikke velkommen i kirken fordi jeg støtter dagens regjering, spør hun i Vårt Land.

Kunzendorft mener det ikke er greit å henge opp den typen budskap, som hun syns er både polariserende og nedsettende.

KrFU-politikeren får støtte hos avtroppende 1. nestleder i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg, som mener at kirkens bidrag til debatten er svært kontraproduktiv, og at kirken må passe seg for å gå for langt i å peke på konkrete virkemidler fordi de ikke er eksperter eller politikere.

Preses Olav Fykse-Tveit mener at ingen bør bli overrasket over at menigheter engasjerer seg i skjebnen til Moria-flyktningene. Han er imidlertid enig i at språket «Skjerp deg, Erna!» ikke egner seg, dersom målet er en saklig debatt.

– Da er «50 er ikke nok», som mange andre har brukt, mer treffende, skriver han i en epost til avisa.

Oslo-biskop Kari Veiteberg minner om at kirken alltid har tatt stilling i etiske spørsmål, og bekrefter at hun har godkjent banneret med teksten på Paulus kirke.

– Jeg tar til etterretning at ungdomspartiene synes at det er her grensen for politiske ytringer går, sier hun.

