Ungdomsvolden øker, mens systemet svikter

Det er i dag mye som tyder på at barnevernet ikke i tilstrekkelig grad klarer å levere en tjeneste som er godt nok tilpasset det enkelte barn. Advarslene har vært der lenge, skriver Høyre-politikeren i dette innlegget.

Av James Stove Lorentzen (H), fraksjonsleder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre

Aftenposten har levert en prisverdig reportasjeserie om to gutter som utøver vold og barnevernets svikt i håndteringen av disse guttene.

A-magasinet: «De siste årene er antallet unge gjengangere i Oslo mer enn doblet», «Til sammen er brødrene blitt anmeldt 136 ganger».

Byråden har sviktet

Dette er ikke et unikt tilfelle, det er dessverre flere slike triste historier. Jeg erkjenner at det ikke finnes enkle svar, men mener likevel at den ansvarlige byråden (Inga Marte Thorkildsen (SV), red.anm.) har sviktet i møte med den økende volden. Problemene som Aftenposten beskriver er ikke av nyere dato. Sakene kjenner vi fra flere år tilbake.

Les også: Jeg er født og oppvokst i Oslo, verdens beste by, men jeg har aldri vært så bekymret for barna våre som det jeg er nå

Derfor har vi etterspurt tiltak fra byråden, men lite har skjedd.

Systemsvikt

Det er i dag mye som tyder på at barnevernet ikke i tilstrekkelig grad klarer å levere en tjeneste som er godt nok tilpasset det enkelte barn. Advarslene har vært der lenge, hør bare hva Barne-og familieetaten skrev i sin årsberetning 2018:

«Etaten erkjenner at en ikke i tilstrekkelig grad har klart å omstille våre tilbud i det tempo som bydelene har hatt behov for - vi har blant annet ikke et utredningstilbud til ungdommer».

Kommunerevisjonen skrev i 2018:

«ikke tilfredsstillende omsorgs- og behandlingstilbud til barn, ikke tilfredsstillende opplæring, trening og vedlikehold av kunnskap for ansatte og ikke tilfredsstillende styrings-, rapporterings- og kontrollpraksis».

Voldsofre og konsekvenser

Vi fengsler ikke barn i Norge, og det ønsker vi heller ikke.

Men vi kan heller ikke leve med at barn som utøver til dels grov vold mot andre får gå fritt omkring i samfunnet.

Og som eksemplene viser kan begå over 100 lovbrudd uten at de blir stoppet. Vi må tenke på ofrene for volden og de alvorlige konsekvenser det får for unge mennesker å bli ranet og banket opp i Oslo på høylys dag.

Les også: «Byregjeringssjefen» som blåser i barn og eldre

Barneombudet uttrykker sin motstand mot innesperring. Til det vil jeg si at et slikt drastisk tiltak bare vil brukes i et lite antall ekstremsaker og skal selvfølgelig være godt begrunnet.

Ønsker reform av barnevernet

I dag er det hver enkelt bydel som har ansvar for barneverntjenesten. Her ligger noe av problemet. Barne- og familieetaten som driver kommunens institusjoner sier at økonomi kan være en av grunnene til at bydelene ikke velger de rette tiltakene.

På denne bakgrunn har Høyre fremmet et forslag om reform av barnevernet i Oslo. Et enstemmig bystyre støttet intensjonen i vårt forslag og vedtok å be byrådet om å legge frem en sak om organiseringen og finansieringen av barnevernet.

Mens vi venter

Mens vi venter på saken fra byrådet opplever vi at systemet svikter. Det er først når barna blir ungdommer og politiet tar over at samfunnet får kontroll på situasjonen.

Les også: Samtidig som Oslo stadig opplever mer vold, er byrådsledelsen mest opptatt av å love bort gratis vegetarmatpakker

De to ungdomsfengslene er utrolig dyre i drift, men de har en viktig funksjon og de ser ut til å gjøre en god jobb med ungdommene.

Nå ser det ut til at kriminalomsorgen klarte det barnevernet ikke klarte, og det er sterkt når en av guttenes forsvarer uttaler: «Det er fengselet som har skapt de rammene som barnevernet ikke klarte».

Guttene får nå en ny sjanse til utdanning og et normalt liv.

Beskyttelse mot seg selv

Noen av disse barna trenger å beskyttes mot sin egen destruktive adferd.

Stopper vi dem ikke er det stor fare for at de blir svingdørsklienter i fengsel.

Les også: Byrådet i Oslo kjøper barnehage for 65 millioner: – Helt hårreisende midt i koronakrisen

Nå er det på tide at vi etablerer lukkede barnevernsinstitusjoner, med et bredt tilbud av ressurser som gir de mest voldelige barna en ny sjanse. De trenger å bli sett og være med voksne som tar dem på alvor.

Setter vi ikke grenser og stiller krav, svikter vi barna og samfunnet. La det ikke være noe tvil, dette er ikke istedenfor langsiktig forebyggende arbeid, men i tillegg.