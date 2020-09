Unge Høyre vil stoppe asylinnvandringen: – Vi må unngå det som skjedde i 2015

Unge Høyre vil skrote asylinstituttet, og erstatte det med langt flere kvoteflyktninger. – Norge kan ikke bryte menneskerettighetene, svarer AUF.

Det er mye engasjement i programdebatten i partiet Høyre. Allerede har de gått inn for 50 års fengselsstraff for terror, og foreslått å senke avgiftene på alkohol og sukkervarer for å redusere grensehandelen.

Nå kommer Unge Høyre med sitt program, og de ønsker at partiet skal ta noen ekstra knepp i innstramningen av asyl- og innvandringspolitikken.

– Etter det vi så i 2015, vil vi ikke at det skal skje igjen, sier sentralstyremedlem Amalie Gunnufsen i Unge Høyre.

Vil ha minst 5000 kvoteflyktninger

I 2015 kom det over 31.000 asylsøkere til Norge, og til Europa som helhet kom det over én million asylsøkere. Det har fått Unge Høyre til å ønske å revurdere hele asylordningen.

Men ungdomspartiet tar likevel forbehold om at hele Europa må være med, før man gjør denne endringen.

– Hele Europa må være med på det. Dette vil ikke fungere om andre Schengen-land åpner opp for dette. Et av problemene i dag er at det er få lovlige måter å ta seg til Europa på, sier Gunnufsen.

ASYL: Unge Høyres nye program foreslår å stoppe asylinnvandringen. – Vi må lære av 2015, sier sentralstyremedlem Amalie Gunnufsen. Foto: Unge Høyre

Samtidig som Unge Høyre ønsker å fjerne dagens asylordning, åpner de likevel opp for at asylsøkere med særlig grunn skal kunne få opphold i Norge. Dette skal ifølge ungdomspartiet gjelde dem med akutt fare for liv og helse, og politiske asylsøkere - slik ordningen var opprinnelig tiltenkt.

De vil også ta imot minst 5000 kvoteflyktninger i året. I år tar Norge imot 3000 kvoteflyktninger.

– Tallet vil komme an på hvordan nivået er i asylpolitikken. Det er ikke nødvendigvis et ønske om å stramme inn. Men vi kan ikke ha et system som ikke åpner for lovlige veier til å søke opphold i Europa, sier Gunnufsen.

– Bekymringsfullt

Nestleder Astrid Hoem i AUF mener det er bekymringsfullt at Unge Høyre går inn for denne politikken.

– Vi lever i en urolig tid med rekordmange mennesker på flukt fra alt de eier og kjenner. Akkurat nå er over 80 millioner mennesker på flukt, og halvparten av dem er barn, sier Hoem.

BRUDD: AUF-nestleder Astrid Hoem mener Unge Høyres forslag bryter med menneskerettighetene. Foto: AUF

AUF er enig i at det bør hentes flere kvoteflyktninger, men ikke på bekostning av asylsøkere.

– Vi er enig med Unge Høyre i at må ta inn langt flere kvoteflyktninger enn i dag. Men det vi er uenige i er å bryte med en grunnleggende menneskerett ved å nekte mennesker å søke asyl, sier Hoem til Nettavisen.

Hun mener det er bekymringsfullt at Unge Høyre går i retning av Fremskrittspartiet i asylpolitikken.

– Det er bekymringsfullt. Det er en menneskerett å søke om asyl, og vi kan ikke lage et system hvor hvert enkelt land bestemmer selv hvilke rettigheter mennesker har og ikke har, sier hun.